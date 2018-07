Alumbrado público: los concejales recibieron datos oficiales de Geese Locales 27 de julio de 2018 Redacción Por SE REUNIERON AYER POR LA TARDE EN SANTA FE

En la tarde de ayer, representantes de cada bloque del Concejo Municipal (Jorge Muriel -PJ- Lisandro Mársico -FPCyS- y Leonardo Viotti -Cambiemos-), junto al presidente del Cuerpo Legislativo, Raúl "Lalo" Bonino, viajaron a Santa Fe para entrevistarse con la secretaria de Estado de Energía, Verónica Geese, para obtener formalmente los mismos datos que le había entregado al intendente Luis Castellano en su visita a la ciudad, el pasado lunes. Pese a la cercanía geográfica de aquel momento (la esperancina estaba en el quinto piso, mientras que los ediles debatían las secuelas de la polémica del Festival de Teatro en el sexto), no hubo encuentro. Ahora, debieron viajar hasta la capital provincial y mantener un encuentro durante una hora y media. ¿Cuáles eran los datos? El costo del alumbrado público en la ciudad, dado que existe un proyecto en el Concejo para dar de baja un convenio entre el Municipio y la EPE, para que sea el Estado local el que asuma el costo del mismo y no cada uno de los usuarios del sistema eléctrico.

Geese hizo una exposición inicial, defendiendo la postura que sostuvo en Rafaela al comienzo de semana: que todo debe seguir igual, dado que el origen del convenio que ahora se quiere derogar había sido la imposibilidad de pago cierta por parte de los Municipios y Comunas. Antes del año 1988, los Municipios pagaban. Pero la crisis económica de aquel momento, llevó a formalizar el convenio, para que sea el usuario el que pague una cuota, prorrateando los costos de cada localidad. Como contraprestación, la Provincia se comprometía a entregar lámparas incandescentes, algo que se dejó de hacer al poco tiempo.

De acuerdo a lo señalado a LA OPINION por Leonardo Viotti, autor del proyecto que se debate en el Concejo, aprovechó para trasladarle algunas dudas que quedaban, las cuales serán entregadas en una nota que se enviará formalmente.

Entre las consultas figuraba adónde estaban los medidores de las columnas de alumbrado público. "Ella dice que Rafaela está toda medida por las redes de luminaria pública. Le pedí saber dónde, cuántos son, cuánto consumen -datos históricos-, cuántas luminarias hay -tipo y potencia-. Quiero tener un número exacto sobre las tarifas sociales que hay en Rafaela, porque ellas no pagan Cuota de Alumbrado Público (CAP). Mi objetivo es tener la información necesaria para saber si esos 63 millones de pesos que dicen que cuesta el alumbrado público es real o no", comentó Viotti.

"También pediremos un detalle, mes por mes, año por año, sobre cuánto se recaudó por CAP y cuál fue el consumo real. Porque una cosa es lo que se le cobra al usuario por una tablita (el Kw cuesta $ 2,27301+IVA) y cuánto se consume. Sería muy raro que dé 0. Tiene que haber una diferencia: a favor o en contra", dijo Viotti, quien agregó que la funcionaria provincial indicó que si bien están los medidores, no se miran todos los meses, "porque si los revisarían todos los meses, el costo debería aumentar".



DUDAS POR LOS MONTOS

Uno de los cuestionamientos que hizo Viotti es por el monto total para Rafaela en comparación con la capital Provincial: "para Rafaela dicen que son 63 millones de pesos y para la ciudad de Santa Fe, son $ 100 millones por el alumbrado público. La diferencia es poca, pese a que la mancha es mayor. Ella dice que en nuestra ciudad, hay columnas en todas las cuadras y en Santa Fe, hay barrios que sólo tienen un foco en la mitad de cuadra. Igualmente, la diferencia me hace ruido", dijo Viotti.



LA MIRADA DE MURIEL

Por su parte, el representante del oficialismo local, Jorge Muriel, señaló a LA OPINION que "la reunión de ayer fue reafirmar lo que ya le había dicho al Intendente y al Jefe de Gabinete.

"Habrá un programa de recambio de luminarias actuales por LED. Esto lo hará la EPE con todas aquellas localidades que tengan convenio. Es decir, Santa Fe se lo estaría perdiendo. No es lo mismo el costo que tendría para un municipio o una comuna hacer este cambio, que lo haga la EPE: bajaría notablemente por la cantidad a adquirir. La condición sería que los Municipios permanezcan con el actual sistema", agregó el peronista.

"Buena parte de la reunión hablamos de lo que pasa en Santa Fe.

"Nos dijo que todavía no tuvo un contacto formal con el nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel y confirmó que se concretarán nuevos incrementos en la energía en octubre", indicó.

"No nos trajimos nada nuevo. Yo estoy convencido de que hay que seguir con el convenio viejo. En última instancia, renegociar con mejores condiciones. Lejos de rescindirlo unilateralmente, como hizo Corral. Los resultados están a la vista. Si bien hay una comisión evaluadora, conformada por el Gobernador, que tendría que pronunciarse a finales de año, no cambiaría demasiado", completó el edil.