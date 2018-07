Comienza el Provincial U19 Deportes 27 de julio de 2018 Redacción Por El Seleccionado de la Asociación Rafaelina debuta esta noche en Rosario ante Oeste Santafesino.

FOTO J. BARRERA PLANTEL LOCAL. El seleccionado 19 de la ARB que competirá este fin de semana en Rosario.

Desde este viernes al domingo se volverá a disputar un torneo Interasociaciones. En esta oportunidad será para la categoría juveniles, en Rosario, con ocho selecciones buscando el título en un torneo apasionante.

La Zona A tendrá a la Santafesina, Rosarina, Venadense y Reconquistense, mientras que en la Zona B estarán la Rafaelina, Noroeste, Cañadense y Oeste Santafesino.

El seleccionado de la ARB se estuvo preparando en la semana en el Elías David de Argentino Quilmes bajo las órdenes del entrenador Mario Bircher, con estos jugadores: Gabriel Peterlín, Patricio Andereggen, Manuel Depetrini, Francisco Armando, Agustín Leonardi, Martín Caponni (Quilmes); Lucas Corrado, Bruno Fagnola (Independiente); Valentín Vázquez (Atlético), Nicolás Zurvera, Franco Periotti, Pablo Ioo (Unión) y Lucas Ambort (Ben Hur).

En cuanto al fixture, la Federación Santafesina de Básquet dio a conocer ayer el programa de partidos de la fecha inicial, que se disputará hoy de la siguiente manera:

Zona A, en Atalaya: a las 17.30, Santafesina vs. Reconquista y a las 21.15, Rosarina vs. Venadense.

Zona B, en Temperley: a las 17.30, Cañadense vs Noroeste y a las 21:15, Rafaelina vs. Oeste Santafesino. El acto inaugural se desarrollará desde las 20 en Atalaya.