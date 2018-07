Por Dios Locales 27 de julio de 2018 Por Por Juan Carlos Ceja Leer mas ...

En el momento que él eligió, de manera cuidada y acomodando lo suyo, el intendente municipal Luis Castellano, habló por Dios. Unas cuantas horas antes, sola y silbada por algunos, en el Cine Teatro Belgrano había dicho lo propio la secretaria de Cultura, María Josefa Marta Sabelotti, universalmente conocida por Popi.

Siempre tuve claro que frente a la interpelación social, las palabras del PE que debían dirigirse desde el estado a la comunidad, la sociedad civil, eran las del Sr. Intendente y la Sra. Secretaria. En esta oportunidad la del Senador Nacional también hubiera sido útil, es legal y legítima. Todas las demás lo hacían, lo hicieron y tal vez lo hagan a título personal y para gusto de quien quiera oírlas.

El Intendente dijo y repitió acerca del tema bastante más de lo que este escriba pensaba, por supuesto para la obra escénica también hubo, pero desde un punto de vista estrictamente político habló hacia adentro de su estructura de gobierno, de manera plena a la Secretaria de Cultura y obviamente al Director Artístico del Festival de Teatro -en primerísimo lugar- y al equipo pertinente. A esta altura, todavía un equipo en la sombra.

Entre tanto desaguisado y recorrido mediático se agregan torpezas, viene esto a cuento porque resulta desafortunado, por llamarlo de alguna manera, el que se nos trate de involucionados, debiera pensarse que se nos está convocando sobre la idea correcta o no, de que cumplimos una función estatal, entonces no es de caballeros usar esa tribuna que debiera ser de respeto y formativa, para dar rienda suelta al verdadero pensamiento que se tiene sobre una buena parte de los rafaelinos. Y esto no es censura, por favor seamos serios.

Por las dudas, me parece que es tiempo de revisar algunas matrices y no solo con las que se eligen las obras como expresó Castellano.

Sé que muchas personas en el brote de pasiones acaloradas pidieron renuncias

de funcionarios y asesores, del mismo modo que otras, más calmas, sinceras o disimuladas, critican y reniegan de tal actitud, en este caso se dan por satisfechas con el pedido de disculpas, el aquietamiento de las aguas y el mejoramiento de los procesos. Pero ocurre que en política las crisis, aunque sean minicrisis, “se llevan cabezas”. Algunas se van solas. Eso es así en Cuba y en Inglaterra. Ayer y hoy.

En el caso de la secretaria de cultura y espero se me acepte la extrapolación literaria, se ha convertido en un cadáver político exquisito. En realidad la secretaria nunca tuvo poder funcional, a lo mejor, probablemente una cuota ínfima y por ello desde el inicio quedó a la deriva en la estructura ideológica intelectual artística ya prefigurada y acordada, en esa argamasa con que se preñó a la Secretaría de Cultura que antecede a la gestión de Luis Castellano pero que él mantuvo y acrecentó con convicción. Al respecto no cabe mucho más que decir, la sordera, las presencias y las ausencias hablan por sí mismas.

Los actos, las experiencias humanas, son en esencia intransferibles pero emanan a veces de ellas un grado de ejemplaridad que no debiera desdeñarse. A raíz del tema que me ocupa recuerdo con admiración la salida del estado, vaya casualidad, también de secretarías municipales, de Norma Bessone de Albrecht, Guillermo Sáenz, Fernando Muriel y Jerónimo Rubino, debe haber alguna otra, pero estas fueron por mí las más admiradas, hubo oportunidad, gallardía y pudor en ellas, que no es poca cosa en el viscoso campo de los políticos y funcionarios.



* El licenciado Juan Carlos Ceja es Director de Teatro.