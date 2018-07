Proyecto para suspender Ordenanza que reglamenta el descanso dominical

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El cuerpo colegiado local, tras dos semanas de receso volvió a sesionar en el día de ayer. Todo comenzó con el izamiento de la Bandera, tarea que concretó Fernando Cattaneo.

Tras la aprobación del acta del encuentro anterior, el propio Cattaneo dio lectura al Informe de la Presidencia, con todas las actividades cumplidas por los ediles en los últimos 15 días..

Tras ese informe pidió la palabra Oscar Trinchieri poniendo de relieve " que tiene que ver con una reunión muy importante realizada el martes", leyendo lo publicado en LA OPINION, señalando que fue convocado por el grupo del Area Metropolitana, junto a Meprolsafe., y dejó constancia el disgusto porque los ediles no fueron convocados, reflexiono´que " posiblemente no sea responsabilidad del Intendente, pero hubiera estado bueno que nos inviten", sugiriendo que se le haga saber al Ejecutivo el interés de que en casos como el citado, se ponga en conocimiento del Cuerpo.

Cattaneo compartió lo expresado por Trinchieri, manifestando que le sorprendió no haber recibido ningún tipo de invitación.

Carlos Gómez enfatizó que no es falencia del ejecutivo, sino que los organizadores que no convocaron al Cuerpo Colegiado.

Leandro Lamberti dio a conocer que en la mañana del miércoles, con los funcionarios del área Economía mantuvieron un encuentro con una empresa de Rosario especializada en cobro de patentes vencidas, ofreciendo sus servicios

Comunicaciones oficiales y peticiones particulares

Fue solicitado el pase a archivo de la nota remitida por Mario Brenna, coordinador Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Territorial, dando información de las actividades de los meses de junio y julio.

Fue girada a comisión una nota remitida por Logro Producciones Gráficas SA solicitando delimitación de estacionamiento. El concejal Gómez pidió que sea adjuntado al proyecto de Ordenanza elaborado por Andrea Ochat.

También fue girada a comisión la nota del Concejo de Villa Ocampo, pidiendo adhesión a una resolución por la que se le pide al Presidente de la Nación revise inmediatamente la decisión de poner fin a la vigencia del Monotributo Social Agropecuario.

La misma suerte y para derivarla al Ejecutivo sufrió la disconformidad manifestada por Julio Ravazzani, que cuestiona al monto que debe abonar en concepto de DREI sobre su actividad comercial.

Adriana Pusseto reclama por el depósito en la vía pública de vehículos siniestrados por parte de la Policía. Fernando Cattaneo señaló que estas cuestiones se suceden a causa de falencias en el espacio físico, se comprometió a conversar con funcionarios policiales para encontrarle solución.

Lamberti consideró que es un tema preocupante y que desde hace mucho hemos tratado de encontrar solución, recordó la existencia de leyes nacionales para el desguase de los vehículos, lo que podría permitir ir liberando el espacio de Punto. Gob en la Ruta 280 y los que están en la ciudad, trasladarlos a ese sector.

Por su parte Oscar Trinchieri consideró muy atinada la propuesta para lograr la reducción de la situación.

También fue girada a comisión una nota enviada por vecinos de Dentesano del 1200 al 1300 solicitando la ejecución de cordón cuneta.



Av. Independencia

Tras la sugerencia de Cattaneo por Secretaría se dio lectura a la respuesta del Ejecutivo de la minuta de comunicación Nº 768, la que solicita información de la obra en Av. Independencia. Toselli señaló que los valores están actualizados al día de licitación.

El presupuesto aprobado 5.879.657 - monto de obras menores- , la oferta menor fue de más de 7 millones, y la diferencia de 1.450.000 se financiará con aporte no reembolsable del gobierno nacional, que están tramitando.

Hizo alusión a las dos ofertas elevadas , ya difundidas por los medios.

Cattaneo cuestionó que no haya un valor actualizado de la obra porque no se cuenta con informe de la Cámara Argentina de la Construcción, sino al día de la licitación.

Ofreció comparación en algunos ítems por ejemplo adoquín de hormigón en $ 454.280, en el nuevo presupuesto sigue igual. Las luminarias de led estaban en $ 17.672 y ahora 14.450, lo digo porque tal vez debamos analizar con mayor detenimiento el presupuesto.

También manifestó el interés de conocer los avances de la tramitación del ANR, y de dónde saldrán los fondos para abonar la diferencia, señalando la necesidad de estar atentos cuando se presente el presupuesto 2019. La respuesta fue pasada a archivo.



Proyectos de Ordenanza

Fue girado a comisión un proyecto de ordenanza elaborado por María José Ferrero y Oscar Trinchieri, por la que se autoriza al Ejecutivo Municipal delimitar la zona de estacionamiento exclusivo para vehículo que trasladan a personas con discapacidad sobre los cordones donde se encuentra ubicados los cajeros automáticos de la ciudad. Fundamentado por María José Ferrero

La misma suerte siguió un proyecto de Ordenanza elaborado por el Departamento Ejecutivo Municipal por el que se declaran no apto para uso oficial y disponible para la venta tres vehículos de propiedad del Municipio y llama a concurso público de precios con el objeto de adquirir una camioneta usada conforme pliego de bases y condiciones. Fundamentó el proyecto el edil Lamberti.

También fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza del DEM por el que faculta al Intendente a donar al Obispado de Rafaela una fracción de terreno para la construcción de un salón comunitario o capilla para las celebraciones del culto católico. La fundamentación correspondió a Carlos Gómez.

La misma suerte corrió un proyecto de Ordenanza de Leandro Lamberti, con la adhesión de Carlos Gómez y Andrea Ochat disponiendo la incorporación del edificio de la Escuela Nªº 6169 General Manuel Nicolás Savio al Patrimonio Cultural Sunchalense.



Descanso dominical



Ingresó un Proyecto de Ordenanza elaborado por Leandro Lamberti con la adhesión de Carlos Gómez por la que se suspende a todos los efectos la Ordenanza 2558 y modificatorias relativa al descanso dominical.

El autor fundamentó la decisión en la situación generada tras la adhesión de este Municipio a la legislación que reglamenta el descanso dominical, remarcando que " este proyecto que ingresa en la fecha está relacionado con la intención de suspender a todos los efectos la Ordenanza 2558", recordó la adhesión a la Ley provincial que establecía el descanso dominical, recordó que la Ordenanza respectiva sufrió modificaciones dado que lo establecido en la ley generaba inconvenientes en la práctica y de difícil implementación, las modificaciones permitían el control del Municipio.

Por otra parte recordó los recursos de amparo presentados y que tuvieron lugar, les hicieron lugar y pudieron abrir los domingos, lo mismo ha sucedido en esta ciudad, y ante la posibilidad del riesgo del patrimonio municipal ante posibles reclamos que puedan efectuar los comerciantes afectados, por ello se dispone " suspender la Ordenanza hasta que haya una definición sobre la constitucionalidad de la ley.



Licitación

También fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza del Ejecutivo Municipal para llamar a licitación para la contratación, distribución, compactación, alisado y terminación de 5178,6 m2 de carpeta asfáltica en caliente en las calles Rafaela, Payró, Deán Funes, Las Heras y Zapiola. La fundamentación correspondió a Leandro Lamberti.



Minutas de comunicación

Fue aprobado el proyecto elevado por Oscar Trinchieri solicitando al Ejecutivo que informe si a la fecha está constituida y en funcionamiento la Coordinadora de Campaña para la Salud.

Igual suerte corrió el proyecto elaborado por Fernando Cattaneo requiriendo al Ejecutivo informe sobre las presentaciones de parques de diversiones instalados en el espacio físico en inmediaciones del Ferrocarril.



RESOLUCION



Fue aprobado el proyecto de Resolución elaborado por Andrea Ochat con la adhesión de todo el cuerpo, mediante el mismo instituye como programa del Concejo Municipal la Bienal del Libro de Sunchales.