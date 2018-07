"Tractorazo" de pequeños productores frente a Agroindustria Locales 27 de julio de 2018 Redacción Por PROTESTARON POR LA ELIMINACION DEL MONOTRIBUTO SOCIAL

Un grupo de pequeños productores rurales realizó un "tractorazo" frente a la sede del Ministerio de Agroindustria en reclamo de políticas para estimular al sector y exigir que no se elimine el Monotributo Social Agropecuario.

La manifestación se llevó a cabo en avenida Paseo Colón entre Estados Unidos y Carlos Calvo, donde está la sede de la cartera que conduce Luis Etchevehere.

Los ruralistas se concentraron en Parque Lezama, donde con carteles y un tractor que abrió el paso en plena avenida Paseo Colón, iniciaron su caminata hacia las puertas del Ministerio.

Los productores forman parte de la Federación Agraria Argentina (FAA), la Unión Trabajadores de la Tierra (UTT), el Frente Nacional Campesino, la Agrupación Grito de Alcorta y la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe (Meprolsafe), que reclamaron una audiencia al ministro.

Marcelo Aimaro, secretario de Meprolsafe, fue uno de los participantes de esta protesta y llegó acompañado por "una vaca" (una persona enfundada en un traje de vaca) para hacer visible la problemática de la lechería. "La crisis que está atravesando el sector lechero es grave, necesitamos darle visibilidad y por eso hemos acompañado esta manifestación de Federación Agraria. Hemos traído desde Rafaela este muñeco que representa una vaca para enfatizar nuestro malestar", expresó el dirigente en declaraciones a LT28 Radio Rafaela.

"Esta crisis se está llevando a muchos productores. Los tamberos estamos trabajando a pérdida. Hay que regular la actividad, hay que imponer un mecanismo de fijación de precios, y exportar los saldos. Ese peso que estamos perdiendo por litro de leche no lo tiene que poner el Estado, hay que redistribuir la plata que está en la cadena", subrayó Aimaro.

Por su parte, los manifestantes expresaron que la protesta permite "alertar sobre las dramáticas consecuencias de las políticas del Gobierno nacional, que no garantizan las condiciones mínimas para seguir produciendo. Nuestro sector se extingue y junto a nosotros, se empobrecen los pueblos del interior y se apagan los territorios rurales. La tierra y la producción se extranjerizan y concentran y los consumidores pagan alimentos cada vez más caros".

Los productores reclaman también tarifas diferenciadas para la electricidad y gasoil, créditos blandos a tasa subsidiada, subsidios a los insumos utilizados en la producción e implementación de la Ley de Emergencia Social.

"El Gobierno Nacional lleva más de dos años desfinanciando las políticas que benefician a la Agricultura Familiar. En el último tiempo decidió recortar los derechos más básicos: congeló el Monotributo Social Agropecuario y anunció que lo eliminaría", advirtió la UTT.

Agregó que "esto equivale a dejar sin acceso a la salud a más de 100.000 personas y expulsa del sistema jubilatorio a 50.000" y sostuvo que "las mismas que producen más del 60% de los alimentos que llegan a las mesas argentinas".

"Somos productores y queremos seguir siéndolo, que nuestros hijos e hijas puedan crecer con dignidad", consideró la entidad que reúne a pequeños agricultores.