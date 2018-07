Se retrasa el inicio Deportes 27 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

El torneo de la B Nacional finalmente comenzará el 25 de agosto y no el 18 como lo habían decidido en un primer momento los clubes. De esta manera el sorteo del fixture se estará llevando a cabo el lunes 6 de agosto y no el 31 de julio como se había anunciado primariamente.

Hay que recordar que el próximo certamen de BN no tendrá descensos y dará como premio dos ascensos a la Superliga, uno de manera directa y el otro por intermedio del reducido.