Zárate está con custodia Deportes 27 de julio de 2018 Redacción Por BOCA

El delantero Mauro Zárate y su familia tienen custodia policial decidida por el Ministerio de Seguridad de la Nación, luego de las amenazas y críticas en redes sociales que sufrió luego de su transferencia a Boca desde Vélez. Si bien trascendió ayer, se conoció que Zárate y su familia radicaron la denuncia en la Justicia, que fue recibida por el juzgado 1 de Sandra Arroyo Salgado. Según supo NA, al tomar conocimiento de la situación, la ministra Patricia Bullrich envió a la Policía Federal y al subcomisario con jurisdicción en la zona para que le aconsejaran realizar la denuncia. La otra decisión de Bullrich fue colocar seguridad permanente al delantero y la familia del futbolista "xeneize", que estuvo de pretemporada hasta estos últimos días. Además, la Policía, con una orden judicial, fue al club de Liniers a cotejar datos de algunas personas identificadas en redes sociales con el padrón de socios.



NO FUE A LA CARGA

El representante de Esteban Andrada, Luciano Nicotra, reconoció en No Todo Pasa que hubo un llamado de Daniel Angelici a Nicolás Russo por el arquero, pero que "Boca no fue a la carga" de lleno por él. Nicotra aseguró que el Villarreal quiere comprar al arquero pero que el Xeneize "iba a hacer un intento de tratar de asociarse al club español y comprar el 50% del pase cada uno". De esta forma, Andrada jugaría en el equipo de Guillermo Barros Schelotto. De todas formas, el Submarino Amarillo quiere que el arquero de Lanús juegue en el Leganés de España, equipo con el que se asociarían para que darle rodaje europeo por una temporada antes de que se ponga la camiseta del Villarreal.



BELIGOY POR ELIZONDO

Federico Beligoy fue nombrado como nuevo Director Nacional de Arbitraje, luego de haberse retirado del arbitraje profesional. Según pudo saber NA, el propio presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia le comunicó a Beligoy que iba a ocupar el cargo que hasta ese momento ostentaba Horacio Elizondo. Beligoy, de 49 años, fue árbitro FIFA de 2007 al 2013 y además conduce la Asociación Argentina de Arbitros (AAA). Trascendió que volverá a utilizar el sistema de sorteos para la elección de los referee que conducirán los partidos de la Superliga y las demás categorías. Precisamente Elizondo, quien dirigió la final del Mundial de Alemania 2006, continuará su carrera ejecutiva en la Conmebol, donde estará integrando la Comisión Arbitral de la entidad sudamericana. Elizondo ocupará el cargo del ex juez de línea Rodolfo Otero en el Departamento de Arbitraje de la Conmebol, que está dirigido por el brasileño Wilson Seneme y en el que convivirá con Héctor Baldassi, otro ex árbitro mundialista.