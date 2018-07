Aportes truchos, FFAA, ajuste y aborto Nacionales 27 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que Cambiemos "no tiene nada que ocultar" en el caso sobre los presuntos aportantes truchos en la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires del 2017, a la vez que le pidió a la oposición que "acompañe" la reforma electoral y cuestionó la "hipocresía".

"La Justicia tiene que actuar como corresponde. Nosotros no tenemos nada que ocultar. La información ya está suministrada", sostuvo el mandatario en declaraciones a radio 2 de Rosario.

Con respecto al decreto que habilita la intervención de las FFAA en seguridad interior y a la marcha opositora que tuvo lugar este jueves frente al Ministerio de Defensa, el Presidente sostuvo: "Me impresiona que tanto dirigente que tiene que ser responsable no haya leído siquiera lo que hemos firmado, donde queda clara que las FFAA no van a participar en la seguridad interior, lo que van a ser es completar a las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el narcotráfico en apoyo logístico".

Ante la pregunta sobre si habrá más ajuste hacia fin de año, el mandatario consideró que "el ajuste es la transformación del Estado, para generar empleo de calidad. Necesitamos un Estado que acompañe y facilite y no que aplaste y entorpezca, porque si no sabotea el crecimiento del país".

En relación al debate por el aborto legal que se viene dando en el Senado y que llegará al recinto el próximo 8 de agosto, Macri pidió a los senadores nacionales de Cambiemos que "voten a conciencia" y que "respeten el voto de sus compañeros de bancada y de los opositores", al tiempo que los instó a que también "respeten la decisión final".