D'Elía pidió fusilar a Macri y fue denunciado Nacionales 27 de julio de 2018 Redacción Por "A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo delante de todo el pueblo", dijo el ex funcionario procesado. El Gobierno presentó una denuncia penal.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El titular del partido Miles, Luis D´Elía, aseguró hoy que al presidente Mauricio Macri "habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo delante de todo el pueblo", aunque luego aclaró que se trataba de una "metáfora".

"A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo delante de todo el pueblo. Es un hijo de re mil puta", resaltó el dirigente social y político en declaraciones a Canal 22 el miércoles por la noche. Para refrendar sus dichos, D´Elía recordó que a José de San Martín y a Manuel Belgrano no les tembló el pulso cuando ordenaron ejecuciones contra "los traidores" en las campañas independentistas.

"San Martín, en la campaña libertadora, ¿a cuánto traidor fusiló? Belgrano, en la expedición del Norte, ¿a cuántos? Ninguno de los dos dio bola y ordenaban con mano firme", comparó.

El exabrupto de D´Elía contra Macri se produjo luego de que acusara a los funcionarios del Gobierno de haber fugado "50 mil millones de dólares al extranjero, a cuentas off shore de ellos". "Son unos ladrones, Macri y todo el Gabinete son unos mafiosos, unos delincuentes", recalcó.

A raíz de esas expresiones, el Gobierno a través del Ministerio de Seguridad denunció penalmente a D´Elía por instigación a cometer un delito e intimidación pública.

Para el dirigente kirchnerista, el plan de ajuste acordado con el FMI se da en el marco de una "crisis autoinflingida, generada a los efectos de instalar un modelo de saqueo". "Vinieron a saquear la Argentina. Macri es representante de una élite mundial que sueña con un planeta gobernado por las corporaciones, donde desaparezca no solo la democracia sino los estados-nación", consideró.

En tanto, este jueves D´Elía sostuvo en declaraciones al canal C5N que sus dichos sobre fusilar al Presidente eran parte de una "metáfora en tiempo potencial". "Yo lo que hice en un programa de televisión fue una reflexión histórica y planteé un metáfora en tiempo potencial. Qué harían Eva Perón, el general San Martín y el general Belgrano con personajes como Mauricio Macri. Evita aconsejaba al general Perón fusilar al general Menéndez que dio el golpe en el ´51. Belgrano y San Martín, que permanentemente fusilaban a quienes traficaban información con el imperio español", afirmó el dirigente.

En tanto, el Ministerio de Seguridad acusó al dirigente kirchnerista de instigación a cometer un delito e intimidación pública y la causa quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del magistrado Ariel Lijo.

La denuncia fue formalmente presentada a través de la Secretaría de Cooperación con los Poderes Constitucionales que coordina Pablo Noceti, se informó.

El Ministerio de Seguridad resaltó que la denuncia está motivada "en el entendimiento de la preservación de la libertad, la vida y los derechos y garantías de los habitantes de nuestra Nación en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático".

En tanto, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Sergio Avruj, repudió los dichos de D´Elía y consideró que demuestran su "facismo, violencia e intolerancia".