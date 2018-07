"Le quisieron robar y le pegaron un 'puntazo'"

Una situación horrorosa. Una escena de vida o muerte. Son esas ocasiones en donde la vida entera te pasa en un minuto por la cabeza. Rogar a Dios o al destino. Y no es una película. Es la vida, la cruel vida, relatada por la angustia de un padre que tuvo la suerte (llamémosle así) de seguir teniendo a su hijo con vida.

"Uno piensa que nunca va a ocurrir y cuando pasa no sabe que decir. O sí, pero serían miles de malas palabras para una persona que no conozco. Son crueles y cobardes, porque están encapuchados y de a dos. Con un chico de 18 años..." , cuenta Juan Verón, entrenador del Sub 15 de la Liga Rafaelina y ex presidente vecinal de barrio Fátima, que vivió y vive un momento desolador con su hijo de 18 años, que lleva el mismo nombre que él. Al pequeño Juan le provocaron una herida importante con un arma blanca cuando se dirigía por calle Colombo, en pleno barrio Güemes, con su bicicleta. Iba a la casa de su mamá, pero al llegar a Galassi lo Interceptaron 2 sujetos en una moto negra, recubiertos con mucha ropa y con un casco color azul. "Dame todo lo que tenés", le dijeron. "Mi hijo no tenía ni el celular encima, porque cuando trabajamos le prohíbo que use el celular", dijo el padre contando que su hijo quiso salir corriendo, cuando uno de ellos sacó un cuchillo, provocándole la herida a la altura del abdomen.

"Ya saben hasta dónde apuntar para lastimar. Es increíble. Juan pudo llegar a la casa de su mamá y antes de llegar a abrir la puerta se desvaneció. Al caerse golpeó la puerta con la cabeza y su mamá se despertó", contó su papá en Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad.

Tras dos intentos con el 107, se tomaron un remis y se fueron al Hospital para poder ser atendidos y ser internado. En la tarde de ayer le iban a realizar algunas placas para saber si el "puntazo" recibido tocó algún órgano del cuerpo. Como consecuencia externa recibió una sutura de 4 puntos.

"En estos momentos es muy difícil pensar. Estamos en Rafaela y es hora de que se den cuenta de que no se puede vivir más, no hay palabras para lo que estamos viviendo", dijo Verón en relación a la tensión que estaba viviendo en ese momento.

Juan Verón padre fue jugador de Ben Hur durante mucho tiempo. Vistió la camiseta de Sportivo Norte además, y otros clubes de nuestra liga. Hoy en día está a cargo del Sub 15 liguista, donde recluta jugadores para los distintos torneos. "Tengo un enojo conmigo mismo. Yo siempre les digo a los chicos que dirijo que vayan siempre a su casa rápido, que vayan temprano, que no vayan solos y que sobretodo no hablen con nadie. Quizá no fui muy reiterativo con mi hijo para decirle que hoy a la madrugada es complicado andar por la ciudad, por eso mi enojo. Le exijo a los chicos que dirijo y no fui reiterativo con mi hijo. La impotencia me pasa por ese lado", dijo el ex presidente vecinal del barrio Fátima.