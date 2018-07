El clima explica fuerte caída en los rindes de la soja en la región SUPLEMENTO RURAL 26 de julio de 2018 Redacción Por La última cosecha de soja no fue un negocio en el centro-norte de la provincia de Santa Fe. Según un estudio de la Bolsa de Comercio, se cosecharon 1.351.700 ha, con una producción total de 3.264.157 toneladas, lo que refleja una caída en la producción de 21,9%. Los rindes también se desplomaron a 24,1 quintales por ha contra los 32,7 de la campaña anterior.

GRÁFICO CES-BCSF

A veces se gana y en otras se pierde más allá de que se buscan minimizar los riesgos en la actividad agrícola. El caso de la soja así lo evidencia: en la campaña que terminó cayeron tanto la producción total como los rendimientos. Quizás algunos productores ganaron un dinero, otros alcanzaron cubrir los gastos y muchos otros tuvieron que sacar de los ahorros para hacer frente a los gastos de la siembra.

Un informe del Centro de Estudios y Servicios (CES) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe analiza el resultado económico de la campaña de soja 2017-2018, que se dio por finalizada en los primeros días de julio último, en el centro norte de la Provincia. "Este ciclo agrícola estuvo marcado por eventos climáticos extremos, como la prolongada sequía en momentos críticos del desarrollo del cultivo y, posteriormente, un período muy húmedo y de temperaturas por encima de lo habitual durante el período de cosecha", remarca el trabajo difundido el martes.

"Los eventos tuvieron un severo efecto en los cultivares, con consecuencias tanto en los rendimientos como en la calidad de la producción", agrega.

Con relación a los rindes, en el departamento Castellanos el rendimiento promedio de la soja de primera alcanzó los 30 quintales por hectárea, con una caída del 18,9% respecto a la campaña anterior. En cuanto a la soja de segunda, fue de 17,5 q/a, un 37,5% menos que en la cosecha anterior.

Y entre sus conclusiones destaca:

* En la campaña 2017/18 la superficie total sembrada alcanzó las 1.402.500 ha en los doce departamentos del centro norte de la provincia de Santa Fe, lo que implica un aumento de 0,5% respecto a la campaña precedente cuando fue de 1.395.000 ha. El 64,2% de la misma corresponde a soja temprana o de primera (900.000 ha) y el 35,8% restante se sembró con variedades de soja de segunda (502.000 ha).

* Se cosecharon 1.351.700 ha, con una producción total de 3.264.157 toneladas. Esto significa una caída en la producción de 21,9% (912.635 tn menos) respecto a la campaña pasada.

* Los rendimientos promedio obtenidos en el área de referencia fueron de 24,1 quintales por hectárea, un 26,3% menor al año pasado (8,6 qq/ha menos). Los cultivos de soja de primera tuvieron una merma en los rindes del 21,1% (28 qq/ha en promedio), mientras que la soja de segunda evidenció rendimientos un 41,1% inferior a la campaña pasada (16,5 qq/ha en promedio).

* Los promedios mensuales de la cotizaciones diarias de pizarra del Mercado de Rosario mostraron un aumento pronunciado entre diciembre de 2017 y abril de este año, cuando alcanzaron un máximo desde junio de 2014 (U$S 305,4).

* El promedio de los meses de mayo y junio de este año alcanzó un valor de u$s 292,9, un 22,4% superior al mismo período del año pasado. Al considerar diferentes escenarios, dicho precio de referencia disminuye a U$S 234,3 con un factor de calidad de 80% y hasta U$S 175,7 con un castigo por mala calidad de grano del 40%.

* En el caso referencial a la zona de San Justo, para quienes trabajaron sobre campo propio, sólo obtuvieron un margen bruto positivo quienes no sufrieron grandes penalizaciones por calidad (factores de calidad superiores al 70% en cultivos de soja de primera y mayores al 87% en cultivos de soja de segunda). Por otro lado, los productores que trabajaron bajo régimen de arrendamiento, no alcanzaron a cubrir sus costos de producción, dado el alto peso del costo de arrendamiento en una campaña con rendimientos muy por debajo de lo normal.

* Para el caso referencial de la zona de General Obligado, en soja de primera, obtuvieron un margen bruto positivo quienes pudieron cosechar con factores de calidad superiores al 70%, trabajando sobre campo propio; y superiores al 92% quienes trabajaron bajo régimen de arrendamiento.

* Aquellos productores que optaron por cultivos de soja de segunda, sólo pudieron obtener ingresos por encima de los costos quienes trabajaron sobre campo propio y obtuvieron un factor de calidad superior al 87%.