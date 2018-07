Pascal encontró el amor en nuestra ciudad Sociales 26 de julio de 2018 Redacción Por Pascal Lang, oriundo de la población hermana de Sigmarigendorf, en Alemania llegó a nuestra ciudad para efectuar una pasantía que se prolongó por el lapso de un año, hecho que además de permitirle adentrarse en nuestras costumbres, le abrió la puerta al amor, y él y Micaela están muy prontos a iniciar una vida juntos.

FOTO LA OPINION// FELICES./ Pascal Lang y Micaela Flores en nuestra Redacción.

Un joven alemán, Pascal Lang tras trabar relación con rafaelinos que hicieron intercambio en su pueblo, Sigmaringendorf, se sintió motivado para intentar una pasantía en nuestro país, lo logró, vino por seis meses, tuvo la posibilidad que la extiendan por seis meses más, y además se enamoró de una rafaelina.

Ayer por la tarde recibimos su visita, acompañado por su novia, Micaela Flores y nos contó su historia.

En su relato señaló que "dos chicos de Rafaela hicieron una pasantía en mi pueblo, yo jugaba con ellos al fútbol en el club de Sigmaringendorf, y cuando volvían acá me preguntaron si me imaginaba hacer una pasantía en Rafaela, en ese momento no lo pensaba, pero lo mismo envié mi currículum a la Universidad -UNRaf- y ellos me facilitaron todo: una casa para vivir, la labor en la Empresa VMC".

Nos hizo saber que "estudié Economía, me formé para trabajar en una empresa como esta pero en casi todos los Departamentos, Compras, Ventas".

"Me gustó mucho. Yo llegué el año pasado el 15 de agosto, la pasantía estaba organizada para seis meses, me gustó mucho, entonces hablé con la Universidad, también con VMC para extenderla por seis meses más, ninguno puso reparos, ni mis padres tuvieron inconvenientes en aceptar esa extensión".

En cuanto a la convivencia con los compañeros de trabajo como con la gente de la empresa señaló que "al principio era muy difícil, porque hablaba español -lo aprendí en Alemania- y acá se habla muy distinto, las primeras semanas fueron muy difíciles, pero aprendí con la familia con la que vivía, con la gente de VMC, y mis amigos, todos me ayudaron, después no hubo problemas. Me resulta difícil entender cuando hay muchas personas hablando".

Consultamos acerca del comienzo de la relación Micaela resaltó que "nos conocimos en un boliche bailable" y Pascal agregó que "por salir un poco, la vida no es solamente el trabajo".

La semana próxima Pascal retornará a Sigmaringendorf, Micaela señaló que " estoy terminando la Escuela y en diciembre me voy para allá, será una visita y ahí decidiremos si nos quedamos allá o nos establecemos acá".

Consultado Pascal si se establecería en Argentina dijo que nuestro país le gusta y "si a ella no le gusta Alemania, no tengo problemas de volver a Argentina". Micaela está estudiando Informática y apunta a graduarse como Ingeniera.

Pascal manifestó que le gusta Argentina y remarcó que "el viaje a las Cataratas del Iguazú fue espectacular", catalogó a las cataratas de imponentes. También hizo saber que recorrió Mar del Plata, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

En cuanto a los hábitos de nuestros jóvenes resaltó que "tienen puntos similares en los dos países, quieren estudiar, hacer una carrera y obtener un buen trabajo pero acá se apunta más a disfrutar, acá trabajan mucho también. La gente acá disfruta más, no piensan en mañana, nosotros somos más estructurados, tienen otro foco en sus amigos".

Por otra parte señaló que "hoy día sí me gusta el mate. Tomé mate con los chicos rafaelinos en Alemania y no me gustó, ahora sí me gusta -se equipó con termo, mate, yerbera- disfruto tomar mate con amigos, con masitas".

Además enfatizó "el asado me encanta, nunca me canso de comerlo, puedo repetirlo durante cuatro o cinco días sin ningún problema".