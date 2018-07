Presentará su espectáculo "Caleidoscopio" el 3 de agosto Información General 26 de julio de 2018 Redacción Por Andrea Mottura, integrante del dúo Bohemia Viva, rafaelina de nacimiento y formada en nuestra ciudad, en un diálogo con LA OPINION, hizo conocer detalles de su trayectoria, el historial del dúo y una pincelada de lo que el público podrá disfrutar el próximo 3 de agosto.

FOTO ARCHIVO// BOHEMIA VIVA./ Andrea Mottura y Luis Luján.

En pocos días más tendremos la oportunidad de solazarnos con un concierto de Bohemia Viva, espectáculo que será ofrecido en el Centro Cultural Municipal- Sala Sociedad Italiana, Pueyrredón 262- el próximo 3 de agosto a partir de las 21:30 y cuenta con el auspicio de LA OPINION.

En la presente semana nos visitó Andrea Mottura -integrante del dúo-, rafaelina, que ya no reside en la ciudad, pero a la que vuelve por sus afectos radicados en esta.

Andrea, una joven sumamente entusiasta y enamorada de su profesión que nos hizo saber que "mi formación es producto de Rafaela, hice canto, hice teatro, pantomimas, un poquito de todo".

"Me formé en el Liceo Municipal, pero de repente tomaba algunas clases con profesores particulares, aunque mi formación principal se dio en el Liceo".

Consultada acerca de los docentes que recuerda y que hayan tenido mayor peso en elegir la profesión de cantante señaló que "hay muchas personas en Rafaela que tuvieron influencia desde las profes de canto de la escuela primaria, por ejemplo Mary Ponroy, Susana Bruno -que nos ha dado muchísima disciplina en el área vocal, por ejemplo-, Susana Valenti, también, todas voces muy educadas y el coro lo que me dio es la oportunidad de ir de una voz a la otra, cantábamos en tres o cuatro diferentes armonías, a mí me pasaban de una voz a la otra, entonces veía la canción desde diferentes perspectivas y eso me fascinó y creo que es lo que después me permitió hacer un dueto vocal donde el eje del dueto son las armonías vocales, es lo que a mí me fascina y creo que el coro, definitivamente, fue lo que me inspiró para cantar, fue importantísimo en mi vida, como nena, desde los 8 años hasta que fui adolescente y me dijeron 'es un coro de niños' y tuve que alejarme".



En el terreno profesional

En este aspecto Andrea hizo saber que "en Rafaela había cantado con amigos y después en 2010 podría decirse que fueron los primeros pasitos, cuando pudimos ir a México, la persona que es mi marido hoy, fue a México primero, abriendo caminos, y al mes y medio fui yo, la verdad es que no tenía expectativas de cantar, fui persiguiéndolo a él, enamorada a los 20 años y tuve la oportunidad de tener una audición con un grupo con el que él había ido a trabajar, me ofrecieron la oportunidad de audicionar, accedí y me dijeron, comenzás con los ensayos y trabajás con nosotros, empezamos trabajando con un grupo grande, con gente de Cuba, de México, era bastante mágico. Y después, al poco tiempo, fundamos Bohemia Viva, y siempre fue un dueto, mi marido, Luis Luján, toca guitarra y canta y yo canto.

"Con Bohemia Viva nos fuimos de la zona de Guanajuato en México a Puerto Vallarta que es Jalisco, otro estado, de vacaciones y nos encantó y decidimos vivir ahí, es un lugar turístico y fue fascinante porque empezamos a ver que el público provenía de todo el mundo, entonces en vez de cantar solo en español empezamos a tener contactos con grupos de música, con gente que venía de Estados Unidos, Canadá y otros países, de Europa, y comenzamos a incorporar la música en otros idiomas, fue donde pude aunar lo que adoro que son los idiomas -soy traductora de inglés- con la música. Hoy cantamos en cuatro idiomas -portugués, italiano, español e inglés-".



El show

"El show que venimos a presentar a Rafaela, que es uno de los que nos da mayor emoción, de todo lo que hemos producido se llama "Caleidoscopio" con la idea de que se va de un género al otro, de un idioma al otro, muy dinámico, cambiante permanentemente. Podemos ir de una milonga a un clásico norteamericano, a canciones propias que hacemos nosotros, nada queda afuera, todo tiene lugar en el espectáculo que también es audiovisual, para cada canción hay un video especialmente realizado. Llevó un par de años concretarlo, es además audiovisual y se contó con mucha ayuda, fue patrocinado por un Centro Cultural de Nuevo México, de una ciudad que se llama Dukerque en un festival nacional que es importante, nosotros mandamos el proyecto y nuestro sueño se hizo realidad, que ellos nos apoyen, tuvimos apoyo de dos canadienses que nos ayudaron a concretar el primer show audiovisual que hizo Bohemia Viva en 8 años".



Invitados

El espectáculo, en calidad de invitados especiales contará con la presencia del percusionista Franco Ochat y el Guitarrista Oscar (Osqui) Castellano.



Nuevamente en Rafaela

Recordó que "en 2013 habíamos tenido una experiencia con la Secretaría de Cultura, yo estudié italiano, viví en Italia, tengo mi papá que vive allí, de chiquita estuve en la Sociedad Italiana -fui a la Dante Alighieri mucho tiempo- así que para mí el Centro Cultural es un lugar muy familiar y siempre quise presentarme allí. En 2013 hablé con gente de la Secretaría de Cultura, nos abrieron las puertas con técnicos muy capacitados, es muy difícil que en salas con esa capacidad encontrar técnicos de ese calibre, y sobre todo los técnicos muy capacitados. Pudo hacerse algo muy lindo que creo que a la gente le gustó, y bueno, además con gente de diferentes lugares que nos apoya, que nos permita hacer algo concreto que la gente recuerde, y este año volví con esta propuesta que además incluye video, y muy emocionada, me dieron un espacio, nos apoyan con la sala y con los técnicos".



Entradas

El valor de las entradas fue fijado en $ 200 y están en venta en la Librería Pura Letra -Saavedra 140-.