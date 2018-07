Bonafede reitera su pedido de informes sobre gastos del FTR

El concejal Dr. Silvio Bonafede reiteró su pedido de informes (ya había presentado uno hace algunos años) para saber "los gastos que demanda la planificación, organización y concreción del Festival del Teatro en todos los rubros, directa e indirectamente a los fines de la información hacia la comunidad".

El edil peronista señaló en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) "el objetivo es conocer cuánto dinero se invierte de los rafaelinos en el FTR".

En los fundamentos, indica que "sin dudas la Fiesta del Teatro, es la propuesta artística más importante de Rafaela y la zona desde el año 2004" y agrega que "la respuesta del público todos los años es importante, contando además con un excelente trabajo de todas las entidades teatrales de la ciudad, y con una importante cobertura de los medios de comunicación. Se trabaja con varios meses de anticipación desde la secretaría correspondiente del Municipio".

"Seguramente la experiencia más enriquecedora de la Fiesta del Teatro es el intercambio de realidades, al tener contacto con artistas de todo el país", marca y agrega que "vale destacar que no sólo se les da protagonismo a los artistas ya consagrados teatralmente, sino también a aquellos que recién se están iniciando, brindándoles todo el apoyo y contención que necesitan".

Afirma que el FTR "es un ámbito que le permite a toda la sociedad en su conjunto cuestionarse y proponer nuevas alternativas a las problemáticas actuales. Las expresiones artísticas forman una de las partes más importantes en la construcción de ciudadanía; siempre y cuando las mismas se hagan dentro de un marco de respeto y pacificación, convencidos de que los logros se concretan a través de la evolución y no la revolución. Sin dudas el arte es transformador, no sólo como ciudadanos, sino también como sociedad".



RAFAELA EVALUA EN 2017

El 18 de septiembre pasado, se presentaron una serie de resultados de la evaluación que había realizado el Municipio, dentro del Programa "Rafaela Evalúa". Fue el primer caso concreto de evaluación. En su momento, se hicieron 576 encuestas con estudiantes de la UCSE y el documento completo se encuentra en http://evalua.rafaela.gob.ar/node/24. "Esto se suma al trabajo de auditoría que, año tras año, hacemos sobre el Festival", explicó la Secretaria de Auditoría y Control de Gestión, Amalia Galanti, sin dejar de mencionar que "el festival surgió como un tema a evaluar durante los foros del Programa".

Algunos de los datos numéricos que brindó el informe sobre el Festival de Teatro del 2017, fueron: 6465 entradas vendidas; 20 mil espectadores; 77 funciones; y un 20% de obras gratuitas, lo que se tradujo en una inversión del Estado Municipal de $1.425.582. Además, en lo que respecta a los motivos por los que los espectadores asisten, se realizó una nube de palabras con las respuestas y las primeras que aparecieron, en el siguiente orden, fueron: gusta, encanta, teatro, obras, niños, interés y excelente.

Sólo el 8% de los espectadores del FTR vienen de otras localidades. El 63% de los turistas que participaron del Festival de Teatro de Rafaela ya lo habían hecho anteriormente.

Otro aspecto relevante radica en el flujo turístico generado por los elencos de las obras que participaron del FTR17, que propició un impacto hotelero de $ 391.780 y $ 265.044 en lo que refiere a la gastronomía (desayunos almuerzos y cenas).

También se destacó que 4 de cada 5 participantes del FTR17 ya había participado en otras ediciones. Casi la mitad de quienes fueron a obras en los barrios (43%) no había participado en las ediciones anteriores.

Consultado al respecto, Bonafede indicó que esta evaluación no había sido "completa": "no se computan las horas extras que se le pagan a los empleados", dijo en declaraciones a Radio Galena. "Estuve de acuerdo con la información recibida, pero no evita que pidamos esta información".



"YA DEBERIA HABER

TOMADO UNA DECISION"

El expresidente del Concejo Municipal ("no hubo mucha comunicación durante mi mandato con Castellano", señaló) dijo también que "cuando alguien de tu equipo hace algo que está mal, muy mal. Alguna medida hay que tomar. El Intendente ya la debería haber tomado".