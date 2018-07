Robaron y golpearon a un remisero en el Fátima Policiales 26 de julio de 2018 Redacción Por FUERON DOS LADRONES

REMISERO ASALTADO.

"Les dije a mis amigos remiseros: tenemos que ir armados arriba del auto", dijo muy enojado y con mucha impotencia Roberto Maldonado, un remisero de un poco más de 40 años que días pasados fue abordado por dos ladrones en su remis, que lo golpearon y le sacaron el dinero que tenía encima.

"Fui a la comisaría a hacer la denuncia y me dijeron que no hacía falta, por el poco dinero que tenía encima. Pero ellos estaban armados y me golpearon. Por eso digo que vamos a tener que empezar a ir armados en los viajes porque nuestras vidas corren riesgo", dijo Roberto, muy enfadado en el noticiero Somos Rafaela.

El robo ocurrió en barrio Fátima, donde subieron dos pasajeros: "uno se me sentó adelante y me preguntó cómo estaba. Enseguida me di cuenta que no estaba todo bien y me empezaron a golpear. El de atrás me dijo que me iba a pegar un tiro si no me agachaba. Era el primer viaje que hacía, así que no me sacaron mucha plata", dijo el remisero.

La base escuchó rápidamente que estaba en problema y avisó a la policía. También llegó la GUR y según cuenta Maldonado, la policía se fue cuando vieron que ya había pasado todo. "Si ellos no nos cuidan, vamos a tener que cuidarnos nosotros. Vamos a seguir porque este es nuestro trabajo, pero inseguros y sobre todo con miedo", expresó.