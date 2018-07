Para Perotti, Santa Fe debe asumir un rol protagónico

El senador nacional, Omar Perotti afirmó que “Santa Fe tiene que asumir un protagonismo mucho más fuerte en la definición de políticas y objetivos nacionales” y sostuvo que “esta provincia en su estructura productiva tiene mucho para decir respecto a cómo se puede fortalecer la generación de divisas y cómo frenar la fuga”.

El ex intendente de Rafaela y lanzado como precandidato a gobernador, Perotti planteó la necesidad de proteger el trabajo argentino y los intereses de la provincia en el escenario internacional actual y remarcó la importancia de consensuar políticas de Estado entre el oficialismo y la oposición para afrontar los desafíos de la crisis.

“Tenemos que desarrollar un esquema de inserción internacional inteligente con políticas que permitan diversificar la producción, abrir mercados y generar negociaciones adicionales para sumar más productos” indicó el senador del PJ. Al respecto opinó que “tenemos un país que produce alimentos para 400 millones de personas con la posibilidad de ser el mercado del mundo, pero hay que orientar la discusión nacional en generar incentivos al valor agregado”.

“Santa Fe tiene que estar presente en la decisión de con quienes nos conviene vincularnos internacionalmente, porque nuestros productores, nuestros industriales, son actores importantes en la producción y en los volúmenes exportadores del país”, subrayó Perotti.

Las declaraciones del senador nacional se dieron en el marco de su exposición “Realidad de la provincia de Santa Fe” que dio en el Rotary Club de Rosario, donde explicó que “esta última crisis termina siendo una crisis de confianza del mercado hacia un gobierno que se planteó de mercado”.



MIRABELLA

El diputado provincial, Roberto Mirabella, se sumó a las críticas al gobernador, Miguel Lifschitz al señalar que resulta "una decisión irresponsable que Lifschitz quiera seguir endeudando a la provincia de Santa Fe". En línea con el planteo efectuado recientemente por el senador provincial, Alcides Calvo -publicado el martes por este Diario-, el diputado se refirió a "la inconveniencia de que la Provincia tome deuda en dólares comprometiendo el dinero de todos los santafesinos teniendo en cuenta las altas tasas de interés".

Asimismo, Mirabella coincidió con Calvo en que el primer endeudamiento autorizado por la Legislatura por 500 millones de dólares aún no se ha ejecutado en su totalidad -según un estudio de la Bolsa de Comercio de Santa Fe-, por lo que no es necesario un nuevo crédito. En tal sentido, destaca que ese informe muestra que entre 2016 y 2018 se ha utilizado algo más del 51% de esos recursos provenientes del endeudamiento, por lo que el remanente no utilizado asciende a $ 4.253,64 millones, esto es el 48,30 % del total.