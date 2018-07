Inferiores: Toda la actividad de la zona

Las Divisiones Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol volvieron a la actividad luego del receso por vacaciones de invierno y lo hicieron con la disputa de la 12° fecha del torneo oficial.

Por el lado de la Zona Sur, se reparten los liderazgos entre La Hidráulica y Atlético. Los de Frontera son líderes en Séptima y Octava, los de María Juana en Novena y comparten la cima en Sexta.

En la Zona Norte prácticamente todo es de Moreno de Lehmann que lidera la Sexta, Séptima y Octava División; en Novena marcha puntero Argentino de Humberto.



El pasado fin de semana quedaron libres Sportivo Santa Clara, por la Sur, y Argentino de Vila, por la Norte.



A continuación todos los resultados, goleadores, posiciones y lo que se le viene a cada club:



ZONA SUR



Sexta División: San Martín de Angélica 0 - Atlético María Juana 2 (Gabriel Reigert y Mauricio Wainzettel), Bochófilo Bochazo 1 (Facundo Mancilla) - Zenón Pereyra 0, Atlético Esmeralda 0 - La Hidráulica 1 (Jesús Furrer), Talleres de María Juana 1 (Alejandro Flores) - Libertad Estación Clucellas 1 (Guillermo Cuevas), Florida de Clucellas 3 (Alan Godoy x 2 y Uriel Varela) - Deportivo Josefina 1 (Ramiro Rivero).



Séptima División: San Martín de Angélica 0 - Atlético María Juana 4 (Lautaro Mansilla x 2, Nicolás González y Gerónimo Lauxmann), Bochófilo Bochazo 3 (Pablo Zapata x 2 y Erik Silva) - Zenón Pereyra 3 (Benjamín Maffini x 2 y Agustín Galante), Atlético Esmeralda 0 - La Hidráulica 1 (Facundo Navarro), Talleres de María Juana 2 (Agustín Bonino y Kevin Maidana) - Libertad Estación Clucellas 0, Florida de Clucellas 1 (Luca Fanchin) - Deportivo Josefina 2 (Matías Imfante y Fabio Ruffino).



Octava División: San Martín de Angélica 2 (Tadeo Ciapella Leonardo Vera) - Atlético María Juana 2 (Damiano Jaime x 2), Bochófilo Bochazo 1 (David Galván) - Zenón Pereyra 2 (Benjamín Maffini y Alejandro Gino), Atlético Esmeralda 0 - La Hidráulica 5 (Gastón Pomo x 3 y Valentín Márquez x 2), Florida de Clucellas 1 (Leonardo Acuña) - Deportivo Josefina 1 (Emanuel Bottero). A Talleres (MJ) le dieron los puntos ya que Libertad Estación Clucellas no presentó la divisional.



Novena División: San Martín de Angélica 0 - Atlético María Juana 2 (Valentino Romero y Lautaro Meroi), Bochófilo Bochazo 0 - Zenón Pereyra 0, Talleres de María Juana 3 (Elías Cardoso, Matías Streitemberger y Máximo Godoy) - Libertad Estación Clucellas 0, Florida de Clucellas 6 (Alexandro Sánchez x 2, Mateo Farias, Bautista Junco x 2 y Mauricio Franchia) - Deportivo Josefina 0. A La Hidráulica le dieron los puntos ya que Atlético Esmeralda no presentó la divisional.



Novena Especial: Florida de Clucellas 3 (Mauricio Frachia, Santino Hubeli y Esteban Coman) – Deportivo Josefina 0.



Próxima fecha (13°): Libertad Estación Clucellas vs. Florida de Clucellas, La Hidráulica vs. Talleres de María Juana, Zenón Pereyra vs. Atlético Esmeralda, Atlético María Juana vs. Bochófilo Bochazo, Sportivo Santa Clara vs. San Martín de Angélica. Libre: Deportivo Josefina.



ZONA NORTE



Sexta División: Unidad Sancristobalense 1 (Alejandro Sandoval) - Moreno de Lehmann 2 (Federico Rocca x 2), Tiro Federal 1 (Hernán Fernández) - Argentino de Humberto 0, Deportivo Ramona 0 - Sportivo Roca 1 (Brian Lionetto), Independiente Ataliva 7 (Cristian Maldonado, Alexis Tenorio, Agustín Piacenza x 2, Mateo Montini, Lucas Ruiz y Mauricio Hillairet) - Deportivo Bella Italia 1 (Nahuel Gómez), Deportivo Tacural 0 - Deportivo Aldao 5 (Ezequiel Caglieris x 2, Javier Molina, Juan Trinchieri y Alejandro Espíndola).



Séptima División: Unidad Sancristobalense 4 (Leonel Barreto x 2 y Nicolás Luna x 2) - Moreno de Lehmann 4 (Santino Gaido, Emanuel Beraudo x 2 y Jonatan López), Tiro Federal 3 (Edgardo Ñañez, Hugo Pinardello y Jonatan Strak) - Argentino de Humberto 2 (Adrián Díaz y Juan Leineker ), Deportivo Ramona 0 - Sportivo Roca 2 (Milton Martínez x 2), Independiente Ataliva 1 (Diego Ricarte) - Deportivo Bella Italia 0. Al Dep. Aldao le dieron los puntos ya que el Dep. Tacural no presentó la divisional.



Octava División: Unidad Sancristobalense 1 (Ezequiel Torres) - Moreno de Lehmann 4 (Benjamín Castillo x 2, Gastón Fernández y Nahuel Bett), Tiro Federal 0 - Argentino de Humberto 0, Deportivo Ramona 2 (Mateo Guglielmone y Mateo Masuero) - Sportivo Roca 0, Independiente Ataliva 2 (Sebastian Sereno y Mateo Ponzetti) - Deportivo Bella Italia 5 (Juan Galarz x 3, Joaquín Heidegger y Elías Espinoza), Deportivo Tacural 0 - Deportivo Aldao 2 (Damián Burgos y Nicolás Leguizamón).



Novena División: Unidad Sancristobalense 0 - Moreno de Lehmann 2 (Francisco Gaido y Salvador Albertengo), Tiro Federal 1 (Agustín Farías) - Argentino de Humberto 2 (Federico Vercelli y Stefano Mezzadri), Deportivo Ramona 1 (Dylan Ludueña) - Sportivo Roca 1 (Laureano Bonsegundo), Independiente Ataliva 2 (Ciro Alberto y Thiago Yaffei) - Deportivo Bella Italia 0, Deportivo Tacural 0 - Deportivo Aldao 1 (Alvaro Favole).



Próxima fecha (13°): Dep. Bella Italia vs. Deportivo Tacural, Sportivo Roca vs. Independiente Ataliva, Argentino de Humberto vs. Deportivo Ramona, Moreno de Lehmann vs. Tiro Federal de Moisés Ville, Argentino Vila vs. Unidad Sancristobalense. Libre: Deportivo Aldao.