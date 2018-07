ERA y el CCR, a favor de las expresiones culturales

Los ecos de la polémica por la obra de teatro "Dios" que se representó el pasado viernes en el CCM-Sala Sociedad Italiana no se acallan, y menos aún en las redes sociales. Es allí en donde Escritores Rafaelinos Asociados (ERA) y el Centro Cultural Rafaela se mostraron a favor de las expresiones artísticas.

La Comisión Directiva de "ERA - La Casa del Escritor" publicó un breve pero contundente manifiesto: "por la presente, manifestamos nuestro compromiso con la libertad de creación y de expresión artística, y con una concepción del arte y de la literatura como críticas de la sociedad y de las formas de dominación social. En virtud de este compromiso, repudiamos la intolerancia y la voluntad de censura eclesiástica y civil a la obra de teatro 'Dios', dirigida por Lisandro Rodríguez, y brindamos nuestro apoyo a la Secretaría de Cultura de nuestra ciudad y a las y los organizadores del Festival de Teatro de Rafaela".

Por otra parte, el Centro Ciudad de Rafaela también eligió las redes sociales para dar a conocer su opinión. En un comunicado publicado en Facebook, la institución "desea manifestar su parecer en torno al debate surgido a través de la puesta en escena de la obra de teatro “Dios” (Lisandro Rodríguez, 2017) en el marco del Festival de Teatro Rafaela 2018".

"Como trabajadores, impulsores y gestores del arte y la cultura en general y del teatro en particular, consideramos que el arte es una herramienta movilizadora y transformadora de la sociedad. El trabajo artístico, entonces, se basa en dos premisas: la diversidad cultural y la libertad artística. Esto implica la capacidad de imaginar, crear y distribuir expresiones culturales plurales, garantizando el acceso de la comunidad, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales", dicen y agregan "entonces, creemos que son innecesarios los pedidos de disculpas de parte de los organizadores y funcionarios afectados a la producción de la obra de teatro en cuestión, ya que consideramos que no se debe pedir disculpas por ejercer el legítimo derecho a la expresión artística. Si el arte es movilizador y abre el debate de ideas y conceptos, debemos decir “Dios” lo ha logrado. Las expresiones que tildan a la obra como generadora de ofensa, creemos, son una malinterpretación del trabajo artístico de los realizadores. Por esto, respaldamos a quienes llevaron adelante no sólo las ediciones del festival, sino a los programadores de esta obra en particular, que encendió un debate necesario en nuestra ciudad y repudiamos a quienes buscan 'cortar cabezas' a raíz de estos sucesos".

"Por otro lado, una vez más sostenemos y reafirmamos la importancia de un festival concebido y producido por teatristas para una comunidad ávida de ser parte de esta expresión. Reclamamos la necesidad de incluir representantes de corrientes diversas dentro de la programación del Festival, para garantizar que todas las voces tengan espacio de expresión y los rafaelinos puedan sentirse finalmente incluidos en la diversidad dentro del marco del Festival. Creemos que es un evento demasiado importante para que sólo algunas expresiones tengan espacio en las puestas, y desde nuestra institución estamos dispuestos a ser parte activa de la construcción de un festival multicultural, que haga parte a todas las expresiones y sea percibido por los ciudadanos como un ejemplo de integridad artística, concluyen.