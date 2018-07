Conocer, aprender y llevar a la práctica...

El Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDS) hace su valioso aporte a la Expo Rural de Rafaela 2018 trabajando en los aspectos más relevantes del cuidado del medio ambiente.

* Novedad: presentación del rack hidropónico para ilustrar la producción de verduras en el hogar. Este modelo es una estructura apta para utilización en hogares.

* De interés: compost domiciliario y biobolsas. Con el objetivo de reducir los residuos que generamos en nuestros hogares hace tiempo estamos promoviendo la realización de compost en casa. Contando con la biobolsa como aliada en este proceso. Exposición de modelos de composteras, biobolsas.

* Para participar: talleres de compost para los asistentes de la Expo.



ENERGIAS RENOVABLES

* Se exhibirá una estación solar en la que se podrá realizar la carga de celulares y extracción de agua caliente para el mate. El agotamiento de los recursos naturales, el efecto invernadero y el cambio climático demandan la necesidad de diversificar la matriz energética de consumo y promover el uso de las energías renovables como lo es la energía solar proveniente de una fuente natural inagotable. En nuestra ciudad cada vez más se impulsan acciones de uso de estas energías, un ejemplo es la ordenanza de energía solar con la que se pretende que los ciudadanos opten por la instalación de colectores solares para calentar el agua de uso sanitario.

Separación de los residuos sólidos asimilables a la separación domiciliaria a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio y luego son llevados a la planta de recupero.

Se colocarán:

* Campanas verdes para residuos recuperables, para uso de los visitantes.

* Cestos verdes con bolsas de color para residuos recuperables, distribuidos en todo el predio.

* Cestos amarillos con bolsas negras para residuos biodegradables y no recuperables, distribuidos en todo el predio.



GRANJA DIDACTICA

El recuerdo más lindo de la muestra. Atractivo central de la muestra para el público infantil y la familia en general. Se darán explicaciones acerca de cada uno de los ejemplares y/o especies expuestas.

Además, incubadora de pollitos.

Animales de granja: para acercar a los niños especies de nuestra fauna.

Un sector reconocido en el ámbito de sus criadores, como uno de los más importantes de la provincia que exhibe distintas especies y clases de gallináceas, gallinetas, perdices, faisánidos, gansos, patos, pavos, palomas y conejos.

Un jurado integrado por tres miembros, evalúa y asigna los premios por categoría.

El sector está pensado como un espacio no solo para criadores, sino también para recorrer en familia, recibiendo a numerosos visitantes, siendo principal atractivo para los niños pertenecientes a jardines y escuelas no solo de la ciudad sino también de la región.