Debatieron el cierre de los tambos en Sunchales

Anteanoche en la “Casa de la historia y la cultura del bicentenario” de la ciudad de Sunchales se realizó una nueva reunión del Área Metropolitana "Gran Rafaela" para tratar un problema importante para la región: el cierre de tambos.

Estuvieron presentes el intendente Luis Castellano; el jefe de Gabinete del municipio Marcos Corach; la coordinadora provisional del Ente de Coordinación del Área Metropolitana Jorgelina Basano; el senador provincial Alcides Calvo; el diputado provincial Omar Martínez; Martín Paroni, Ricardo Garnero de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (MEPROLSAFE); el intendente de Sunchales Gonzalo Toselli; Marcelo Canavese del gobierno provincial; los presidentes comunales Sebastián Rancaño, Alejandro Ambort, Nicolás Lungo, Hugo Michelini, José Torres, Fabio Sánchez, Jorge Gilaber, Fabio Barbero, Marcos Salusso, Mauro Previotto, Forni, Hugo Boscarol, Javier Canavesse, Gardiñoli, Enrice, Norberto Miretti, Sergio Sola. Gonzalo Aira; Pedro Rostagno y Ariel Blater de la Sociedad Rural de Rafaela, entre otros.

El objetivo fue establecer espacios de diálogos para la búsqueda de consensos en relación a la compleja situación y la problemática que actualmente deben enfrentar los productores lecheros de la provincia de Santa Fe, como lo son el ordenamiento del sector lechero y la necesidad de su financiamiento.

Los productores manifestaron preocupación por los problemas que atraviesa el sector lechero, especialmente lo relativo a precio y a financiamiento. Luego de un detalle exhaustivo que realizó Garnero, propuso que una de las soluciones a los cuestionamientos planteados debería ser la regulación y que sea vinculante. Se debería contar con una autoridad de contralor tripartita donde el Estado sea árbitro; trabajar sobre la oferta direccionada a los volúmenes; formación de precios previendo un sistema de fórmula polinómica y especialmente prohibir las malas prácticas de compra y venta de leche cruda.

"Las consecuencias del cierre de tambos se trasladan rápidamente a las puertas de nuestros municipios y comunas. Por eso creo que debemos involucrarnos hasta donde nos den nuestras espaldas para acompañar, ayudar y generar las instancias que creamos convenientes para eso", expresó Castellano.

Sobre el Área Metropolitana explicó que "es un ámbito que se ha creado en la provincia de Santa Fe hace prácticamente dos años y medio cuando se votó la Ley. Es un muy buen ejercicio poder trabajar en forma conjunta por nuestra economía regional que es la lechería. Esta es la primera vez que dentro de Área Metropolitana nos juntamos sobre este tema y para manifestar nuestro apoyo explícito".



GRAVE PROBLEMA

Garnero expuso el panorama complejo que atraviesa el sector: "Como economía regional tenemos los mismos problemas de las economías regionales en todo el país. Por lo tanto, los problemas regionales que vivimos y sus soluciones podrían llegar a ser válidas con adaptaciones a todas las economías regionales".

"El problema que tenemos hoy es el mismo que hace 20 años porque en Argentina no se han resuelto los problemas estructurales de la cadena láctea. Hoy tenemos, como siempre en los momentos de crisis, un grave problema coyuntural que si no lo resolvemos rápidamente va a agudizar su problema de quebranto de la gran mayoría de los tambos de la región. Básicamente el problema es de precios y financiamiento", agregó.

Además, valoró este espacio de debate e intercambio para afrontar de forma colectiva los problemas comunes: "Los felicito porque están funcionando en un ámbito donde se puede debatir".



LEY DE LECHERÍA

Luego de escuchar cada una de las posturas, los intendentes y presidentes comunales acordaron la redacción de un acta para la redacción de un documento que será la base para trabajar por la sanción de una ley de lechería provincial como medida concreta para contribuir en el problema de los productores lecheros.

Castellano reflexionó que "siempre la relación ha sido, lógicamente, con quien regula todo esto que es el gobierno nacional, pero ha sido un camino sin la política de abajo. Está claro que la regulación de arriba hacia abajo no ha tenido éxito en muchos años. Las consecuencias las tenemos a la vista. Bueno, ahora probemos de abajo hacia arriba en serio".

"Es una herramienta que podemos aprovechar más. Tenemos que tener una práctica de diálogo entre la política y los productores, la política y la producción, desde abajo. En algún momento también vamos a tener que sentarnos con la industria", comentó.

Por último, "me parece que debemos cuidar la producción tambera entre todos porque es el futuro de nuestra región. Lo interesante sería que, más allá de que la ley provincial se sancione, que es un primer paso porque después hay que lograr que se cumpla, esto tiene que empezar a ser un ejercicio más fluido".