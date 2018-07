"Fue muy emocionante" Deportes 26 de julio de 2018 Por Darío Gutierrez Yoel Vargas disfrutó al máximo en la ceremonia de Atenas

FOTO BUENOS AIRES 2018 TODOS JUNTOS./ La delegación argentina que participó en el Panathinaikó.

El día después de las inolvidables sensaciones recogidas en Atenas, Yoel Vargas nos resumió en su regreso a Aigle, Suiza, esas horas que disfrutó a pleno en el estadio Panathinaikó, donde se encendió la antorcha olímpica de Buenos Aires 2018.

"Fue muy emocionante para mí estar en esa ceremonia. Y más todavía cuando llevé la antorcha con el fuego. Se me vinieron muchas cosas a la mente, como mi familia y todo lo que vengo dejando día a día en el entrenamiento, los sacrificios. Estoy muy contento", expresó en el contacto.

Mientras retoma su calendario habitual de prácticas en el Centro de Entrenamiento de la Unión Ciclista Internacional, de cara al Mundial de Pista Junior del mes que viene, "Coto" agregó que "todo lo que sucedió en la ceremonia me impresionó mucho, fue muy linda. Y la verdad nunca pensé que podía llegar a ser relevista de la llama. Todos habíamos participado el día anterior del ensayo, solo que se había hecho sin fuego".

Consultado sobre si los incendios de los alrededores de la capital griega, que provocaron una verdadera tragedia en esta semana, habían complicado a la delegación en cuanto a la llegada o la salida del país, manifestó que "nosotros no tuvimos problemas ni para llegar ni para salir. Solo que en la ceremonia las sacerdotisas no bailaron por respeto, y las banderas de Grecia estaban a media asta en señal de luto".