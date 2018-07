"Voy a tocarle la puerta al Sr. Forni"

Juan Verón contó que cuando estaba al frente de la vecinal del barrio Fátima, el Jefe de la Unidad Regional V, Fabián Forni, fue a dialogar con él para interiorizarse por los problemas de inseguridad que tenía el barrio. Ayer, y tras ese episodio, Verón dijo que irá "a tocarle la puerta" al Jefe de Policía. En buenos términos dijo que "en su momento le expliqué cuáles eran los lugares más complicados. Que no sólo roban de noche, sino que lo hacen durante el día y que a ellos no se los ve patrullando en los lugares complicados como el barrio Güemes, el 2 de Abril, Barranquitas, Villa Dominga o Monseñor Zazpe. Si ellos no hacen lo que tiene que hacer, esto no va a funcionar y me da de pensar que las autoridades policiales van de la mano con los ladrones o salen a delinquir", dijo en fuertes declaraciones.