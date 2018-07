Violento asalto a madre de la rafaelina Nequi Galotti

Dos ladrones entraron al departamento de la madre de la ex modelo Nequi Galotti en el barrio porteño de Palermo, la ataron en la cama y le robaron todos sus ahorros. Según contó la actual panelista del programa "Los ángeles de la mañana", que se emite por Canal 13, el robo ocurrió este martes por la noche, alrededor de las 23:00, en el departamento en el que vive Elsa Roulet, de 86 años, con uno de sus hijos, pero que en el momento del hecho no estaba en el lugar.

La rafaelina contó que su mamá, quien hace un tiempo fue víctima de un secuestro virtual, esta vez no sufrió un "cuento del tío" sino un asalto propiamente dicho.

"Ella estaba en su cama descansando, mirando la televisión, y de golpe dos personas (con el rostro cubierto) se le aparecieron en el cuarto. Le taparon la boca, la maniataron a la cama y empezaron a dar vuelta toda la casa", comenzó diciendo la mujer oriunda de nuestra ciudad.

"Le robaron los ahorros de su vejez. Evidentemente algún dato tenían. Hay un perro que al mínimo movimiento siempre ladra pero como mi hermano está en La Pampa y mi mamá tiene poca movilidad, esta semana tengo al perro en mi casa y no estaba para ladrar”, agregó la exmodelo en diálogo con Agostina Scioli y Claudio Rígoli.



DURO MAS DE UNA HORA

Luego de asegurar que los delincuentes "aparentemente entraron con una llave" y que eso es sumamente sospechoso, ya que "nadie más" tiene una copia, la también periodista aseguró que los ladrones estuvieron más de una hora revolviendo el departamento de su mamá.

"Le robaron también objetos de valor y cuando se fueron la dejaron atada, y ella solita con sus 86 años movió las manos hasta que logró zafarse y ahí me llamó a mí y al 911", explicó Galotti.

Se destaca que la panelista informó que la Policía Científica no encontró huellas, ya que los delincuentes habrían actuado con guantes, y que "gracias al cielo" los ladrones no le pegaron.

"Le dijeron que eran dos hermanos y que uno venía del Paraguay… No entendemos cómo entraron porque es la llave de toda la vida y no había copias", expresó Nequi, quien de acuerdo a Clarín aprovechó la ocasión para destacar la fortaleza de su madre, quien aún con 86 años es responsable de su hermano con autismo.

Según señaló la Policía, la puerta del departamento no se encontraba forzada y si bien el edificio posee cámaras, las mismas no graban.