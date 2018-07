¿Se reflota la ordenanza del Concejo?

El año pasado, Lisandro Mársico había presentado un proyecto de ordenanza para que establecer que el Festival de Teatro tenga una partida todos los años. El autor le había dado despacho, pero luego de que algunas personalidades del ambiente artístico mostraran su disconformidad, debió volver del recinto a comisión. Hubo alguna reunión más, pero ya perdió estado parlamentario, tal cual como confirmara el propio demoprogresista en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). ¿Se volverá a insistir?

Al respecto, el propio Mársico dijo que "cuando tuvimos una reunión con las artes escénicas, no se mostraron muy conformes con respecto a las líneas sobre cómo se organiza el Festival. Hay diferencias. Cuando lo percibo, veo que son pronunciadas. Hay un tema medular es quién elige el Director: si la Municipalidad o se le da participación a otras entidades. Otro día, vino la Secretaria de Cultura, que era esencialmente el mismo que el mío, pero con algunas manifestaciones. La mayoría de los concejales, en su momento, dijeron que no hacía falta una ordenanza. El único que me apoyó fue Menossi. Entonces, teniendo en cuenta que hay distintos pensamientos sobre cómo encarar el Festival desde las artes escénicas y la mayoría no quería... ¿cómo seguíamos?".

"Más allá de una ordenanza, hay que ver cómo subsanamos estas falencias que hoy se mostraron de esta manera, pero el año que viene pueden ser de otras formas. Y no es bueno que Rafaela esté en el candelero nacional por estas cosas. Vamos a ver cómo podemos avanzar con este tema", completó y no descartó que algunos concejales pudieran cambiar de opinión.

Silvio Bonafede, por su parte, indicó que "hay que analizar ese proyecto de ordenanza. Seguramente, tendrá más competencia el Concejo en la organización del Festival de Teatro. Los concejales tenemos que controlar al Ejecutivo sobre la ejecución presupuestaria". "Pienso que no hace falta una ordenanza. Solo hace falta hacer las cosas bien. Creo que ya todo lo que se dijo del teatro ya está. Si bien tiene importancia, pero hay cosas que son más importante, como los tarifazos o la situación social", comentó.