Avanza el proyecto de ley de lechería

La Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados de la Provincia se va a reunir el miércoles próximo para avanzar en el proyecto de ley (tiene media sanción en Senadores) para fomentar, promocionar y desarrollar la producción láctea como cadena productiva integrada.

"Esperábamos la reunión de anoche (por anteanoche) que yo participé en Sunchales, en el marco de la área metropolitana (ver en esta página) y hoy (por ayer) me reuní con los asesores de los diputados", destacó el diputado Omar Martínez ante la consulta de LA OPINION.

Y agregó: "vamos a enviar el día de mañana (por hoy) para que cada institución MEPROLSAFE mande sus propuestas y modificaciones de acuerdo al proyecto de ley que tienen los senadores Alcides Calvo (Castellanos) y Rubén Pirola (Las Colonias), también con los funcionarios Roberto Tion (secretario provincial de Lechería) y Miguel Gatti (director provincial), con integrantes de CARSFE y a la asociación de pequeñas y medianas empresas lácteas (Apymel)".

En este sentido, "con las respuestas que tengamos poder armar el proyecto de ley para sacarlo de la Comisión de Agricultura y Ganadería, luego debe ir a la de Presupuesto y Hacienda, y a Constitucionales. Después nos reuniremos con los autores del proyecto de ley que viene con media sanción del Senado Calvo y Pirola para diagramar un proyecto de ley que sea acorde con todas las modificaciones y propuestas que hayamos tenido".



SANMARTINO EN RAFAELA

Por otro lado, el subsecretario de Lechería nacional Alejandro Sanmartino estará hoy a las 9:00 horas en la Sociedad Rural de Rafaela, solamente para los integrantes de la comisión directa, sin la participación de los productores. Ayer el funcionario nacional estuvo en la localidad de Ataliva.

Los productores de la Mesa de Productores Lácteos de Santa Fe (MEPROLSAFE) se sumarán este jueves a una protesta de Federación Agraria Argentina ante el Ministerio de Agroindustria en Buenos Aires. "Si sabíamos que Sanmartino venía a Rafaela no íbamos a Buenos Aires y la protesta era frente a la Sociedad Rural", aclaró su presidente Fernando Córdoba a LA OPINION. La semana que viene se reunirán con el presidente Mauricio Macri.

Conviene recordar que anteayer se realizó una reunión entre autoridades de las principales provincias lecheras del país y las entidades que representan al sector en la Casa de Santa Fe en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de conversar sobre propuestas para enfrentar la crisis que atraviesan los tambos y la necesidad de implementar políticas que permitan dotar de competitividad y un precio justo que evite el cierre de establecimientos y la pérdida de fuentes de trabajo.

Al respecto, el citado Córdoba dijo que "fue pérdida de tiempo, decepcionante, vergonzosa, porque se convocaron a los ministros de las provincias para contarles cuál es la situación, para que no haya nada en concreto y que el ámbito es la mesa de competitividad, la verdad que no le encontramos sentido".