Qué seguimos haciendo en este invierno...

* Arrancar los alyssum secos antes de que termine la temporada fría para que broten nuevas plantas de las semillas que cayeron.

* Podar los rosales, creo que ya lo dije pero no se olviden porque el tiempo pasa… los expertos valorizan cada vez más las podas que dejan tallos cortos (con 2 o 3 yemas). Es importante contar con una tijera bien aceitada y afilada.

* Fumigar contra el pulgón, en algunas enredaderas sobre todo la madreselva rosada, de esta manera nos aseguramos una excelente floración.

* Revisar debajo del mulch, hojas secas o follaje por si hay hormigueros.

* Poda de arbustos. Si lo hace, quitando ramas importantes tenga cuidado con el corte, que sea limpio y seguro.

* Riegue, en el caso de contar con riego de 2 a 3 minutos cada 6 días, pero hágalo siempre por la mañana para evitar que se congele el agua con el frío de la noche y provoque daños en los tejidos.

* Con respecto a las gramíneas, no desespere, déjele las hojas secas hasta que llegue la primavera y allí le hace una poda bien marcada.

* En las plantas de interior preste total atención a la humedad ambiente y la luz: no deben faltarle. Si aparecen hojas nuevas en la palmera, aumente el riego cuidando de no mojar la planta para no favorecer la aparición de enfermedades.

* Las caídas de flores y hojas en las plantas de interior puede deberse a distintas causas: demasiado riego o mal drenaje, falta de luz, exposición a corrientes de aire frío, tierra muy seca.

Si las hojas se tornan de color verde claro o amarillento puede ser por insuficiencia o exceso de luz, también suele ser por falta de fertilizante.

* No nos olvidemos de juntar hojas secas para la compostera.

* Armar y desarmar cercos, es el momento ideal, sobre todo si las plantas necesitan un poda.

* Las plantas jóvenes son más sensibles al frío que las ya arraigadas. No fertilice estas plantas durante el invierno ya que, si lo hace, estimulara el crecimiento de tallos tiernos y sensibles al frío.

* Colocar algunas florcitas de estación para mejorar la vista y el espíritu del jardín.

Seguiremos con más consejos para el invierno... Si hace falta…