Presupuesto: Macri pidió responsabilidad Nacionales 26 de julio de 2018 Redacción Por El Presidente dijo que el FMI no exigió "nada raro" y solicitó "responsabilidad" a toda la dirigencia para tratar el presupuesto.

FOTO NA EN LA PLATA. Macri junto a la gobernadora María Eugenia Vidal visitaron un centro de adicciones.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El presidente Mauricio Macri pidió ayer a la dirigencia política tratar con "responsabilidad" el Presupuesto para el año que viene y afirmó que el FMI no está "pidiendo nada raro", en el marco del acuerdo firmado con esa entidad por un crédito de 50 mil millones de dólares.

"Espero que en la discusión del nuevo presupuesto asome la responsabilidad y la generosidad de toda la dirigencia para que piense lo que le conviene al conjunto de los argentinos", afirmó el Jefe de Estado en declaraciones a radio San Pedro, en el marco del 111 aniversario de la ciudad bonaerense.

Macri sostuvo que "conviene fortalecer al país y no quedar tan expuestos a la volatilidad externa como nos pasó desde mayo para acá". Al ser consultado sobre cuál es el riesgo de haber acudido al Fondo Monetario Internacional (FMI) respondió: "cero", pero aclaró que "lo peligroso es cuando los argentinos nos engañamos". "No nos están pidiendo nada raro, sólo no gastar más de los que tenemos; Argentina hoy tiene el apoyo del mundo entero y estamos en el camino correcto", manifestó.

Destacó que "cada vez somos mas los argentinos que entendimos que las posibilidades de crecimiento son casi infinitas si nos sacamos esta mochila que nos aplasta hace varias décadas". En ese sentido se quejó por haber tenido "un Estado gastando más de los impuestos que pagamos, que son muy altos y tienen que bajar".

"Tenemos que comprometernos que el Estado colabore con el desarrollo de cada argentino y no que genera una mochila por inflación o acumulando deuda", consideró.

Acerca del recorte de gastos en la administración pública, Macri se quejó porque "nadie quiere ceder nada" y añadió que "todos los días hay discusiones con alguien que tiene un privilegio en el presupuesto público". Reconoció que las pymes "necesitan créditos para que se desarrollen" y sostuvo que todos los esfuerzos están dirigidos en fortalecer el proceso económico para "generar empleo de calidad".

Por otra parte, Macri realizó una visita sorpresiva a la ciudad de la Plata, donde hizo una recorrida junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, por un centro de lucha contra las adicciones. Macri arribó a la capital provincial a las 9:15 en helicóptero y aterrizó en el Club CRISFA, ubicado en la calle 14 entre 71 y 72, donde además funciona la Fundación Vejovis, que se dedica a tratar personas con problemas de adicciones .



A SUDAFRICA

Macri se instalará hoy en la ciudad sudafricana de Johannesburgo para participar como invitado en la décima Cumbre del BRICS, el grupo de economías emergentes más poderosas del mundo que integran Brasil, Rusia, India, China y el país anfitrión.

Macri expondrá en el marco de la iniciativa "BRICS Plus", un espacio que promueve el bloque para profundizar la cooperación entre países emergentes mediante invitaciones a países como la Argentina, Jamaica, Turquía y Egipto.

El mandatario argentino mantendrá este mismo jueves reuniones con sus pares ruso, Vladimir Putin, y chino, Xi Jinping, y también con el primer ministro de la India, Narendra Modi.