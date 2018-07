Empresarios mercantiles critican el costo argentino Nacionales 26 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA DI FIORI. Compartió actividad con Rodríguez Larreta.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Jorge Di Fiori, reclamó ayer una "reducción del costo argentino", por entender que daña "la competitividad de las empresas, demora su inserción internacional y dificulta la generación de empleos".

Al disertar en la apertura del "Primer Encuentro Anual para el Desarrollo del Comercio y los Servicios", que se lleva a cabo en esta capital, Di Fiori consideró que "los argentinos vivimos una coyuntura que no es fácil en materia económica".

"La inflación continúa siendo elevada, la actividad económica ha registrado una sensible desaceleración en los últimos meses y las elevadas tasas de interés generan dificultades no menores a las empresas de nuestro sector", puntualizó.

El dirigente sostuvo que los empresarios mercantiles "somos conscientes de que es más difícil hacer cambios de fondo que maquillar la situación actual. Es más cómodo hacer propuestas oportunistas que encarar las medidas necesarias para superar el populismo". "Pero sin transformaciones, no saldremos del estado de postergación en el que país está desde hace largo tiempo. Tenemos que evitar caer en falsos atajos", enfatizó. Además, Di Fiori valoró el "compromiso del Gobierno de dialogar con el sector privado".

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acompañó a Di Fiori en la apertura del evento empresario y adelantó que en los próximos días "se lanzará una batería de medidas que apuntan a la promoción de la demanda y el consumo, y algunas que apuntan a facilitarles la vida a las pequeñas y medianas empresas, y pequeños comercios de la ciudad de Buenos Aires".