Expusieron Gollán y una chica con síndrome de Down

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La audiencia pública sobre la legalización del aborto continuó ayer en el Senado con la exposición entre otros del ex ministro de Salud Daniel Gollán, una controvertida ponencia del médico Abel Albino y la presentación de una joven con síndrome de Down.

Andrés Varia Navarro, secretario general de la Asociación de Síndrome de Down, se presentó ante el plenario de las comisiones de Salud, de Justicia y de Asuntos Constitucionales para manifestar su rechazo al proyecto de legalización del aborto y advirtió que "en Europa las personas con síndrome de Down son un grupo humano en extinción".

Navarro atribuyó esto al desarrollo de la biotecnología "para los estudios prenatales, cuya práctica se distorsiona para ser utilizados para seleccionar personas" y realizar abortos "como método eugenésico".

Seguidamente hizo subir al estrado a Leila, una joven con síndrome de Down que expresó: "Reclamo mi derecho y el de todas las personas con síndrome de Down a estudiar y trabajar. El bebé es lo más importante, el bebé no es malo. Tenemos derechos a nacer y a vivir".

Por su parte, el ex ministro de Salud Daniel Gollán afirmó que "hay subregistro de las muertes por abortos" y que un estudio hecho durante su gestión mostró que hay un "17% de muertes" de mujeres por esa causa.

"Dejar las cosas como están no cambia la realidad. ¿Ustedes creen que porque siga siendo ilegal el aborto las mujeres van a dejar de abortar? Va en contra de toda la evidencia científica, no va a pasar", expresó Gollán.

El ex ministro también cuestionó algunas exposiciones previas y afirmó: "Escuché que no son tantas (las mujeres que mueren) que no es la primera causa de muerte. Bueno... no sé cómo se explica desde la ética esa posición".