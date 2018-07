Demagogia Locales 26 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

"El Ejecutivo, como siempre decimos, seguramente tiene cosas por mejorar, porque siempre se pueden hacer mejor las cosas. Ya sea en sus políticas como en la propia gestión del día a día. Y por eso nunca vamos a estar cerrados a las propuestas, vengan de quién vengan. No somos dogmáticos ni ideológicos en esto. No importa si una propuesta viene del socialismo, de Cambiemos o de quién sea", dijo el jefe de Gabinete municipal, Marcos Corach.

Después se quejó nuevamente de la oposición en el Concejo rafaelino. "Pedimos que no haya demagogia ni improvisación. Pedimos que todos seamos serios a la hora de ejercer un cargo público", desafió.