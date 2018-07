"No podía creer lo que estaba viviendo. Cuando recibí el mensaje me temblaban las piernas, se me puso la piel de gallina y me puse a llorar", expresó Gorzelany , según contó a la prensa el excombatiente.







Goodall le envió fotos del casco que Gorzelany dejó abandonado hace 36 años, cuando cayó prisionero en Puerto Argentino, y acordaron un encuentro.

El mismo se dará en Plymouth, donde vive Edward "para darle un abrazo y devolvérselo en sus manos".