En septiembre la Provincia licitaría la finalización del Hospital Regional

Este martes, el intendente Luis Castellano y el ministro de Obras Públicas de la provincia, Pedro Morini, recorrieron la obra del nuevo Hospital para la ciudad de Rafaela.

“El hospital es una obra de lujo. Venimos trabajando desde hace tiempo con el Ministro de Salud anterior, con el Gobernador anterior y con el actual Gobernador”, expresó la máxima autoridad del Ejecutivo local.

Además, resaltó que “es una obra muy necesaria para todo lo que es el sistema de salud no sólo local sino para toda esta parte de la provincia en cuanto a servicios y modernización. Tener un equipamiento público de las características y de la actualidad que tiene este, significa también un desarrollo para el sector norte de la ciudad”.

Castellano recordó que para la concreción de la obra, el municipio “cedió un terreno municipal para que pueda construirse el edificio. Los equipos de la Secretaría de Desarrollo Urbano a cargo de Mariana Nizzo en su momento, con los equipos de la provincia gestaron esta obra”.

Por otro lado, habló de la importancia que este centro de atención de la salud de alta complejidad tendrá para el sector norte de Rafaela: “Siempre hablamos que la ciudad crezca en forma equitativa, que no haya sectores más desarrollados que otros, y yo creo que acá hay mucho equipamiento público, la GUR, la escuela, ahora el hospital, la ciclovía”.



LICITACION EN SEPTIEMBRE

A su turno, el Ministro de Obras Públicas de la provincia contó que “estamos ante el final de la primera etapa de esta obra que es uno de los cinco hospitales que estamos construyendo en la provincia”.

Los equipos técnicos se encuentran “reparando el pliego para la licitación final del hospital porque se va a hacer solamente en dos etapas. En una primera etapa se hace la estructura del hospital y en una etapa final se completa con cerramiento, piso, divisorios”. En declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) indicó que "es una de las obras más importantes que estamos construyendo, de los 4 más importante junto con Rosario, Reconquista, y Santa Fe. Estamos preparando los pliegos para la etapa final. Estimamos que para septiembre u octubre, seguramente, estaremos terminando y haremos la convocatoria".

También comentó su preocupación en cuanto a “la modificación de precios, donde va a tener impacto la suba del dólar porque se utiliza mucho vidrio, pisos importados, entre otros materiales. Estamos en la construcción y no nos vamos a bajar de ahí. Son obras que se hacen para adelante mirando los próximos 100 años. Vine hace 5 o 6 meses y se hace a buen ritmo”. "Hoy no tengo un precio definitivo. EStoy desorientado con los precios. Los que están atados a productos importados, subieron bastante", completó.

“Aquí va a ser el centro de derivación de toda la zona de los departamentos de la parte del norte de Santa Fe. Desde aquí van a poder derivarse aquellos pacientes que tengan alguna particularidad al Centro de Especialidades Médicas de Santa Fe”, cerró Pedro Morini.

Cabe aclarar que al ser consultado por la prensa por la inauguración de la obra, prefirió no arriesgar una fecha.