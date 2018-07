Analizan la situación del sector tambero

En la Casa de Santa Fe en la Ciudad de Buenos Aires se realizó ayer una reunión entre autoridades de las principales provincias lecheras del país y las entidades que representan al sector. El objetivo del encuentro fue conversar sobre propuestas para enfrentar la crisis que atraviesan los tambos y la necesidad de implementar políticas que permitan dotar de competitividad y un precio justo que evite el cierre de establecimientos y la pérdida de fuentes de trabajo.

A su término, la ministra de la Producción Alicia Ciciliani manifestó como una de las conclusiones principales fue el acuerdo compartido por los participantes en torno a “la necesidad de realizar una síntesis de las propuestas que se presentaron para elevar a Nación y avanzar en políticas que permitan la transparencia de los mercados, la tipificación de la leche y los precios de referencia. Desde la Región Centro hemos avanzado en estudios al respecto que vamos a poner a disposición de las demás provincias y de Nación para seguir trabajando en conjunto y solucionar los problemas estructurales”, agregó la ministra.

Por su parte, el titular de la cartera de Agroindustria de Buenos Aires Leonardo Sarquís manifestó que “tenemos la obligación de explorar todos los caminos posibles para ayudar a los productores a superar esta situación. Por eso, vamos a llevar estas propuestas a la Mesa Nacional de Competitividad”.

En tanto, el ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba Sergio Busso sostuvo que “la lechería es una producción regional que hay que cuidar a partir de una regulación por parte del Estado. Habrá que ponernos de acuerdo en qué cosas se pueden regular, pero está claro que los resultados hasta ahora no han sido los mejores y por eso necesitamos avanzar en una mirada distinta. Creo definitivamente en la necesidad de darle jerarquía y fortaleza a la institucionalización de los mercados”.

A su turno, el subsecretario de Asuntos Agrarios de La Pampa Alexis Benini valoró positivamente la idea de tener un precio de referencia y todas las políticas que se puedan llevar adelante para transparentar la cadena. Además, agregó que “los costos hoy están totalmente distorsionados ya que la leche como tantos otras cosas no sigue el valor del dólar, lo que pone al productor en una situación muy compleja”.

Por último, el director de Ganadería de Entre Ríos Ezequiel Albarenque acordó con los presentes en “la importancia fundamental de institucionalizar los mercados para arribar a valores de consensos”.

El encuentro entre las provincias tamberas y las entidades del sector se realizó en respuesta al pedido manifestado por el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas Dardo Chiesa, quien al finalizar agradeció a la ministra de Santa Fe por haber convocado ya que “no es normal ni común que los referentes del sector agropecuario de seis provincias se reúnan a tratar un tema tan importante como este”.

“Fue una muy buena reunión, en donde quedó claro que a pesar de la heterogeneidad de representantes del sector, existe un acuerdo generalizado acerca de tener un mercado institucionalizado de la leche y definir un precio de referencia”, concluyó.

En cambio, fue muy crítico Fernando Córdoba presidente de Mesa de Productores Lácteos de Santa Fe (Meprolsafe) ante la consulta de LA OPINION: "fue pérdida de tiempo, decepcionante, vergonzosa, porque se convocaron a los ministros de las provincias para contarles cuál es la situación, para que no haya nada en concreto y que el ámbito es la mesa de competitividad, la verdad que no le encontramos sentido".

También hubo representantes de Federación Agraria, Sociedad Rural, , Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), Cámara de Productores Lecheros de Córdoba (Caprolec) y Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), productores independientes, entre otros.