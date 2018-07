Arrancó el ciclo de Daniel Veronesse

El experimentado entrenador de nuestra ciudad, Daniel Veronesse, empezó este martes su ciclo al frente del primer equipo de 9 de Julio. Proveniente de Belgrano de Paraná, y con pasado en varios equipos del ascenso, fue presentado al plantel por parte de la dirigencia luego de haber llegado a un acuerdo en la noche del lunes, y de inmediato puso manos a la obra en reemplazo de Maximiliano Barbero y de un interinato de 3 partidos del coordinador Marcelo Werlen. Otra vez en Rafaela, y en un nuevo club donde siempre lo enfrentó, el ex DT de la BH comentó sus primeras sensaciones a LA OPINION. “9 de Julio es el primer club de Rafaela fuera de lo que es Ben Hur. Pasaron muchos años, pero se dio, así que estoy muy conforme y contento con este lindo objetivo y desafío. Vine al ‘9’ porque mi historia en Ben Hur terminó, hace mucho tiempo y lo dije. Liberé mi camino y en este pasaje hoy se encuentra el ‘9’. Para mi es un grande, y no me olvido que acá mi papá (N de la R: Carlos “El Pelado” Veronesse, campeón con el ‘9’ en 1982, campeón con BH y con Atlético) salió campeón invicto después de muchos años y que también jugó mi hermano Gabriel. Y también yo he jugado 6 meses acá y salí campeón en el Torneo de Clubes campeones de Provincia con Héctor Moscardo como entrenador, donde ese año brilló Malacho Soltermam. También fui compañero de Miguel Rosetti en un grupo maravilloso. Después, mi padre agarra como técnico en la Liga y luego mi hermano y yo tuvimos que ir a Atlético porque no querían que estemos todos juntos en el ‘9’. Hay toda una historia detrás de eso. Hoy por hoy estoy en Rafaela luego de que me tuve que ir de Belgrano de Paraná luego de 3 años por una cuestión que no fue futbolística. Ahora, a 8 cuadras de mi casa, me toca tratar de venir todos los días a este lindo desafío deportivo”.

- Daniel, ¿qué significa volver a dirigir la Liga Rafaelina y que esperás en este Clausura con el ‘9’?

- No menos que un torneo apasionante, dividido, duro, tremendo. Estuve viendo la final ante Tacural, donde 9 de Julio tuvo una dura semana, fatal. Hay mucha gente joven, se han ido jugadores importantes y por lo pronto hay que bajar un cambio y saber que cada partido de la Liga es una historia distinta. Contra Libertad acá, en 15 días, comenzaremos a transitar este nuevo ciclo.

- ¿Manejabas otras ofertas o la idea era volver a dirigir en la ciudad?

- Sí, pero en mi cabeza, cuando me hablaron, ya estaba puesta acá. Contactos gracias a Dios uno tiene. Pero desde que me hablaron Marcelo (por Werlen) y Hugo (por Morel) siempre pensé en el ‘9’ hasta que en las últimas horas se llegó a un acuerdo.

- ¿Esperás algún jugador nuevo pensando en el Regional del próximo año?

- Ese es otro tema. Lo primero que tenemos que hacer es encauzar el equipo en la Liga, porque está ahí, expectante, y no queremos estar tan atrás porque es motivacional también. No se puede ir a jugar un partido por jugar, siempre se juega por algo. Y en la medida que vaya pasando el tiempo, tengo carpetas de todo tipo y los dirigentes ya lo saben. Lo vamos a ir analizando juntos y viendo jugadores en el transcurso de la Liga.

- Como técnico del ascenso, ¿cómo tomaste estos cambios que se produjeron en el fútbol del interior con la anulación de los Federales B y C?

- Ya lo dije en su momento en Paraná. Fue descabellado. Más de 300 entrenadores y más de 3.000 jugadores sin trabajo. Fue una locura que nadie nos haya defendido. Es muy difícil conseguir trabajo de entrenador hoy en día. Lo he hecho por más de 25 años y nadie me revisó un contrato. Es muy fácil determinar en qué categoría tiene que estar uno, pero también es difícil saber que uno tiene que tener una estabilidad. En el objetivo final, no está demasiado mal, porque había en algún punto fortalecer la Liga, y que la Liga después te lleva a lo demás. Tampoco estoy tan errado en decirte que si vuelve aquel Regional que uno lo supo ver en su momento, esto sería otro tipo de competencia. Hoy por hoy le doy poco valor a la parte económica, porque en toda reestructuración y hacés bien las cosas, la parte económica está al lado tuyo. Pero de cualquier manera hace falta un poquito más de seriedad.

- Expectativas y objetivos a corto y largo plazo, y un mensaje a los hinchas julienses.

- Simple. Ser siempre protagonista, tratar de que el club no solamente tenga el nombre, sino también que lo lleve puesto dentro del campo de juego. No tengo otro perfil más bajo que ascender. Y al hincha juliense le digo que me banque, que sepa que voy a dejar todo acá, que mi cabeza está acá. Hoy estoy defendiendo esta camiseta y que tenga la posibilidad de saber que vengo de buena cepa, con temperamento fuerte y se que la gente del ‘9’ es así. Quiero estar en la historia de mi papá. Ese va a ser un regalo de cierre de mi carrera, estar en este club a la altura de mi padre, si alguna vez puedo estar, para cerrar luego mi carrera.



CUERPO TECNICO

Veronesse estará acompañado por los Profes Fabián Protti y Agustín Giorgis y José Porcel, el entrenador de arqueros. Cabe señalar que como DT estuvo en Ben Hur, Unión y Libertad de Sunchales, Brown de San Vicente, Nuñorco de Monteros, Atlético Paraná, Sportivo Eldorado de Misiones, Juventud Unida de Gualeguaychú y Belgrano de Paraná, entre otros.