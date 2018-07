Rafaelina causó disturbios en el Cullen durante 24 hs.

Una mujer oriunda de esta ciudad, tuvo a maltraer durante 24 horas no sólo al Hospital Cullen poniendo en jaque la seguridad del lugar, sino también generando desmanes en los negocios cercanos. La mujer, de porte corpulento, no podía ser controlada por los agentes del orden.



DISTURBIOS

Según consignó el portal de radio LT 10 de la capital provincial, la protagonista de los disturbios se llama Ayelén, tiene 25 años, y desde el 15 de julio acompaña a su pareja -alias "el Jamaiquino"- que se recupera en el hospital tras ingresar con una herida de arma blanca en una de sus piernas. Los dos llegaron desde Rafaela, donde ambos son conocidos por estar involucrados en varios ilícitos, como robos de motos y locales comerciales.

Todo comenzó alrededor de las 7 de la mañana del lunes en el kiosco de la esquina de Avenida Freyre y Lisandro de la Torre, al que Ayelén entró pidiendo que le vendan una cerveza con la excusa de que quería festejar la leve mejoría en el estado de salud de su novio. Después pidió tomar la bebida en el lugar, pero antes de pagar, abrazó sorpresivamente a otro cliente y se retiró del kiosco, movimiento que resultó sospechoso ya que se temía que le hubiera robado "aprovechando la cercanía".

Ayelén se fue del kiosco, pero volvió a entrar a los pocos minutos, ahora con dinero en la mano, muy difícil de justificar su origen. Se volvió a retirar, y en una tercera ocasión entró nuevamente pero en esta oportunidad le pedía dinero a los clientes que estaban en el local argumentando que ella participaba en Cáritas y necesitaba plata para ayudar a otras personas.



LA GOTA QUE

REBALSO EL VASO

Este comportamiento desordenado fue la gota que rebalsó el vaso para la gente del kiosco que la echó del comercio pero Ayelén no se fue tranquila: se puso a tirar piedras desde la puerta del Hospital Cullen, provocando los primeros desmanes.

Los primeros fuera del nosocomio, ya que anteriormente la mujer había estado en la Sala de Cirugía pidiendo dinero y amenazando al personal. Tras arrojar las piedras, personal policial logró reducirla pero se necesitaron 4 mujeres policías ya que se trata de una joven robusta que mide 1,80 m aproximadamente.

Allí es cuando el fiscal Carlos Lacuadra pidió que la mujer sea identificada por el delito de "resistencia a la autoridad" aunque fue liberada horas más tarde. Nuevamente en libertad, Ayelén volvió al Cullen y reclamó que la dejen entrar para protegerse de las bajas temperaturas y desde el hospital le ofrecieron quedarse en el albergue transitorio que tiene sobre calle Francia. Allí se dan otra serie de disturbios donde también habría intentado robar, la echaron del lugar y volvió al hospital, esta vez a la sala de ginecología.



MAS TODAVIA...

Pero el accionar de esta mujer no terminó ahí. Durante la noche se escapó de esa sala, y el personal la encontró tratando de entrar a la Sala de Quemados, la sacaron del lugar, y después la volvieron a encontrar esta vez dentro de la Sala de Cardiología tratando de robar medicamentos. Esto fue lo que motivó que Ayelén fuera echada del Cullen.

La desordenada mujer se subió a un taxi, supuestamente rumbo a Rafaela, pero nunca se subió al colectivo: durante la madrugada volvió a aparecer en el hospital y aprovechando un momento de distracción de médicos y enfermeras, ingresó al shockroom y provocó más disturbios.

Al intentar ser reducida por la policía, trató de autolesionarse y para evitar esto fue trasladada finalmente a la Comisaría 4ª.



DIRECTOR

DEL HOSPITAL

Tras los problemas ocasionados por la joven, el director del nosocomio, Juan Pablo Poletti expresó a través del móvil de radio LT 10 de Santa Fe que aún nadie hizo la denuncia, cuestión necesaria para permitir que el fiscal actúe sobre estos hechos.

"Sabemos que mucha gente no concurre a hacer la denuncia por miedo; si no hay denuncia, el fiscal no puede actuar y entramos en un círculo donde la familiar vuelve a estar en libertad y al mediodía posiblemente tendrá su derecho en horario de visita. No lo podemos restringir, pero sí vamos a estar atentos para que no siga haciendo disturbios", sostuvo Poletti.

Finalmente, informó que, ante la reiteración de delitos dentro del hospital, se hará asesorar para realizar la denuncia de forma personal, aunque aclaró que como él no fue agredido por la mujer, no puede realizar la denuncia aún.

Finalmente, sobre un refuerzo de seguridad al momento de que Ayelén vuelva a quedar en libertad, Poletti declaró que: "el personal de seguridad ya está avisado de que si ella entra, hay que seguirla de cerca".