Cabrera "continuamos buscando hombres y mujeres con vocación de servir al Señor"

En la semana precedente nos visitó el reverendo Omar Cabrera Jr., titular de la Iglesia Visión de Futuro, en una entrevista con LA OPINION, evocó que " empecé a pastorear en Rafaela cuando contaba con 28 años de edad reemplazando a un pastor que había estado acá antes, siempre papá- es hijo de Omar Cabrera, fundador de la Iglesia- me usó para intervenir situaciones que estaban en problemas, así que acá estuve cuatro años, seguía como director del Centro de Preparación Teológica- que comenzó en Rafaela, papá lo inició acá y justamente hizo 25 años en marzo que tuvimos la primera graduación-, de allí salieron pastores como el pastor Daniel Rossini que está a cargo de 40 ciudades de la zona de Rosario, con su esposa, Humberto y Evangelina Galetto, salieron del Centro de Preparación Teológica, están a cargo de una regional muy grande en la zona de Santa Fe, todos ellos fueron entrenados acá en Rafaela como el semillero de esa camada de liderazgo, inclusive los Duarte, que están pastoreando acá, salieron de esa institución. Hoy lo tenemos en vídeo y tenemos más de 2.000 graduados en todo el país

Afirmó más adelante que " continuamos buscando hombres y mujeres idóneos que tengan el llamado, la vocación de servir al Señor. La Iglesia que está establecida en más de 240 ciudades de Argentina, Rafaela siendo una de ellas.La mayoría de los pastores de la Iglesia son gente laica que tienen su profesión y luego como vocación responden a este llamado y pastorean a nuestro lado".

Recordó la celebración de los 45 años de la Iglesia, el año pasado, señalando que " íbamos a celebrarlos en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, y una semana antes nos dijeron que no porque cancelaron nuestro contrato - pactado seis meses antes- por una transmisión de un encuentro de fútbol. Así que el Gobierno por temor a que hiciésemos lío nos ayudaron para armar en nuestro predio, - nosotros tenemos a 8 km de la capital, un predio de 50 Has. donde estamos construyendo un Seminario que va a ser el futuro Centro de Preparación Teológica, de acá a tres-cuatro años lo tendremos ahí-, nos hicieron el mejorado de las calles, tiraron cables para la iluminación, había más de mil micros, así´que ahí armamos todo y tuvimos una hermosísima celebración, los 45 años .

"Pero uno se da cuenta de que hay tanta necesidad en Argentina que la gente está muy abierta, cuanto mayor es la crisis, la gente se acerca más a la Iglesia".

Se mostró muy gratificado por la respuesta de la juventud, remarcó que " por lo general las actividades para la gente joven son los sábados, tenemos adolescentes, jóvenes, un par de pastores para jóvenes, muy lindos, Diego y Belén, también Lorena y su esposo Matías, están en la tarea de jóvenes, y una vez al año nos reunimos, toda la pibada que puede, para un campamento de verano, de hecho este año fueron 1.800 chicos en ese predio en Córdoba, ahí armamos dormitorios, baños duchas y una piscina, y como tenemos una estructura donde va a construirse el seminario, que ya está techada - no están las paredes- y tienen como un balcón, armamos comedor en el tercer piso, en la parte de abajo un auditorio para los 1.800 bajo techo, todo lo hicimos en tres meses, fue algo medio faraónico, y de esa pibada surgieron los cien que hoy están visitando Rafaela".