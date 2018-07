Como autoridad de una Iglesia, aprovechamos la ocasión para consultar su postura ante algo que mucho se discute en la sociedad actual como lo es el Proyecto de Ley para despenalizar el aborto.

"Nosotros creemos que Dios es el dador de la vida, como dador de la vida, y como predicador sostenemos que El vino para darnos vida y vida en abundancia, no podemos estar más en contra .

"porque la Palabra de Dios dice 'Génesis Capítulo 9, la vida está en la sangre, desde el momento en que hay un latido hay vida', de acuerdo a lo que dice si la vida está en la sangre, desde el momento en que empieza a latir ese corazoncito, que es más o menos a los 18 días de ser concebido, a partir de ahí ese es un ser humano".

"Hace dos meses atrás, en el Estado a Iowa se estableció que no va a poder hacerse un aborto si hay un latido. En 1973 se había establecido que el aborto era legal en todo Estados Unidos ahora hay estados que están yendo en contra de una ley que mató a 45 millones de fetos".



Concentración Evangélica



"La misma se hará el 4 de agosto en el Obelisco esperamos tener más de un millón de personas, irá gente de todo el país. Vamos a estar concentrándonos. Desde Rafaela irán dos colectivos para participar. La convocatoria es para decir que no estamos de acuerdo.

"Vivo una realidad en Capital, en el interior es todo otra, evidentemente se ha adoctrinado allá para pensar de una manera, lamentablemente uno oye las entrevistas y no saben por qué están defendiendo lo que defienden".