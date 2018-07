A la trayectoria de Vanessa Redgrave

VENECIA, 25 (AFP-NA). - La célebre actriz británica Vanessa Redgrave, conocida también por sus convicciones políticas de izquierda, será premiada en Venecia con el León de Oro por su trayectoria en la 75ª edición de la Muestra del Cine, informaron este martes los organizadores.

Considerada una de las actrices más talentosas de su generación, Redgrave, de 81 años, ha trabajado en teatro, cine y televisión y recibido numerosos y prestigiosos premios, entre ellos el Oscar por su papel rol secundario en "Julia" de 1977.

"Unánimemente considerada entre las mejores intérpretes femeninas del cine moderno, Redgrave es una actriz sensible y capaz de infinitos matices y por ende la intérprete ideal de personajes complejos y a menudo controvertidos", escribió en una nota el director del certamen, el crítico italiano Alberto Barbera.

"Dotada de una elegancia natural y una innata fuerza de seducción así como de un extraordinario talento, ha podido pasar en forma desenvuelta del cine de autor europeo a las fastuosas producciones de Hollywood, de los palcos teatrales a las producciones televisivas, con resultados en todos los campos absolutamente excelentes", agregó.

El director del certamen veneciano, que se llevará a cabo desde del 29 de agosto al 8 de septiembre, premiará también con el León de Oro por su trayectoria al director de cine canadiense David Cronenberg.

"Estoy sorprendida y extraordinariamente feliz de saber que me premiarán con el León de Oro. El pasado verano estaba grabando en Venecia "The Aspern Papers" y hace muchos años también "La vacanza" (1972) en los pantanos de la región Véneto, donde mi personaje hablaba solo dialecto veneciano", comentó Redgrave tras ser informada del galardón, precisó en una nota de los organizadores.