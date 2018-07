Calvo se opone a la toma de deuda para obra pública

El Ejecutivo Provincial ha remitido a las Cámaras Legislativas un Proyecto de Ley (Mensaje N° 4.692/18) por medio del cual requiere autorización para un nuevo endeudamiento de U$S 500 millones (2do. Tramo) para la ejecución de proyectos de obra pública.

El Senador Alcides Calvo (PJ- Castellanos), Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta Provincial, luego del análisis del proyecto ha dado a conocer algunas consideraciones acerca de la no conveniencia de tomar deuda en dólares en el actual contexto del país y el mundo.

En un comunicado, el Senador describe que "no están dadas las condiciones para endeudarse en dólares" y remarca lo justifica las altas tasas de interés dadas las condiciones del mercado internacional, acelerada por la inestabilidad económica de la Argentina con un riesgo país alto, lo que anticipa que va a resultar imposible encontrar en el mercado de capitales condiciones razonables para acceder al crédito. Además, en el caso de nuestro país el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional grafica una situación por demás compleja. Cabe consignar, asimismo, que hoy el acceso voluntario a los mercados internacionales para el país está cerrado. Por consiguiente, también está cerrado para las provincias.

El Tipo de cambio muy variable. Ejemplo: con la toma del préstamo de U$S 500 millones (1er tramo), autorizado por Ley Provincial N° 13.543/16 para la ejecución de proyectos de inversión pública, la Provincia adeudaba en el ejercicio 2.017 la suma de $ 8.800,64 millones; en el 2.018 la deuda pasa a $ 14.500 millones al tipo de cambio actual. Conclusión: Hoy alguna empresa o persona física tomaría un crédito en dólares? No; entonces por qué lo tiene que hacer el Gobierno Provincial comprometiendo el dinero de los santafesinos.

Porque con relación al endeudamiento concretado de U$S 500 millones, cabe expresar que dicho crédito todavía no ha sido invertido en su totalidad. Al respecto, a la fecha, según un informe elaborado por el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, este 1er tramo del endeudamiento no se ha ejecutado totalmente, no siendo conveniente tomar otro cuando se encuentra pendiente de ejecución gran parte del mismo.

A manera de síntesis, del Informe de la Bolsa de Comercio destaca un total endeudamiento de $ 8.800,64 millones (Equivalente en su momento a U$S 500 millones). Ejecutado ejercicio 2.016: $ 164,90 millones (1,9 % del total). Ejecutado ejercicio 2.017: $ 3.194,02 millones (36,3 % del total). Total 2.016 y 2.017: $ 3.358,92 millones (38,2 % ejecutado). Ejecutado ejercicio 2.018 - primer cuatrimestre - : $ 1.188,08 millones (13,50 % del total). Total ejecutado 2.016 a 2.018: $ 4.547 millones (51,70 % del total). Remanente no utilizado: $ 4.253,64 millones (48,30 % del total).

Expresa el Senador Calvo que “todos los santafesinos debemos conocer cuál es el destino que se le dará al remanente o bien se explique en qué partidas ha ejecutado dicho monto ($ 4.253,64 millones), es decir se debe conocer el destino del endeudamiento tomado y comparto que se debe continuar con la ejecución de la obra pública en la provincia, pero obteniendo los recursos necesarios a través de otras opciones de financiamiento o bien reasignando partidas presupuestarias”.

Señala, además que “se viene argumentando, desde sectores cercanos al Gobierno Provincial, que impactará fuertemente en las arcas provinciales el peso de la masa salarial por aplicación de la denominada cláusula gatillo, y que ello va a resentir la ejecución de obras públicas y que por ello se debe recurrir al endeudamiento”. Al respecto, continúa explicando Calvo, “que la provincia podrá atender esa mayor erogación salarial con la mayor recaudación tributaria, y que ello no implicará afectar la obra pública. Es decir ese mayor costo será compensado con mayores recursos. En efecto, si tomamos los ingresos tributarios de enero/mayo 2.018 y lo comparamos con enero/mayo 2.017 nos da un incremento del 32 % ($ 53.223,17 millones contra $ 40.258,36 millones). Además, como otro dato saliente, se observa al mes de mayo próximo pasado un superávit acumulado anual de las cuentas públicas de $ 821,87 millones”. Para concluir, Calvo expresa “la obra pública no debe paralizarse y debe proseguir con las partidas que el Gobierno tiene asignadas en el Presupuesto 2018, con los recursos pendiente de ejecución del endeudamiento ya tomado, o buscando otros mecanismos de financiación que no sean a través de endeudamientos a altas tasas y en moneda extranjera”.