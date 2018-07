Antonela Acosta: nueva embajadora

HUMBERTO PRIMO. - Dentro de la programación de la Fiesta Provincial de la Bagna Cauda, como cada año desde el inicio, uno de los momentos especiales es la elección de la nueva soberana. En esta oportunidad resultó electa “Embajadora” de la edición número 28, la joven Antonela Acosta de 18 años. Representó a la Comuna de Ramona y vive en la zona rural de ese Distrito; cursa estudios terciarios de Profesorado de Biología y además entre sus actividades paralelas dice que le gusta bailar e ir al gimnasio.

Luego de su coronación le decía a LA OPINION que siente una inmensa alegría por la elección, que ha sido muy bien atendida por el Área de Embajadoras y toda la Comisión y quedó encantada con la fiesta. Estuvo muy acompañada por su familia y sus amigas “colegas” que ya han sido consagradas en otras oportunidades.

“Yo nací, me crié y vivo en la zona rural de Ramona (a tan sólo 3 km del ejido urbano) -nos decía Antonela-. Hice la escuela primaria y egresé de la EESOPI 3023 San José de Calasanz y estoy muy feliz con la vida que he tenido, me gusta el aire libre y la naturaleza. Mi papá Hugo Acosta está encargado de una explotación agropecuaria y mi mamá Miriam es ama de casa y tengo tres hermanos: Rodrigo, Matías y Nazareno.

Nos decía que le interesa terminar su carrera terciaria y difundir la educación biológica a los futuros adolescentes y como mensaje de nueva Embajadora nos manifestaba: “Nada es imposible en la vida. Una persona es capaz de representar un pueblo, su cultura, costumbres y tradiciones. En este caso representaré lo más dignamente a Humberto 1° y a su Fiesta que es el más fiel reflejo del homenaje a los primeros italianos formadores de esta zona del Departamento Castellanos”.

Quiero agradecer a Favio Barbero presidente de la Comuna de Ramona que me convocó para representar a mi comunidad y a todos los que desde el domingo por la noche me han felicitado y deseado un buen año como Embajadora de la Fiesta Provincial de la Bagna Cauda de Humberto 1°.















Este no fue la excepción, luego de haber participado en entrevistas con el jurado, pasaron frente al público