PALACIOS (Por Enrique Finger Hut). - En nuestra localidad hay dos proveedores de internet, uno a cargo de Alberto G. Elsener que entre otras cosas fue un precursor del alumbrado en Palacios, luego con un grupo de vecinos también de Palacios se puso telefonía tanto urbana como rural, luego hubo en una época servicio de televisión por cable hasta que dejó de funcionar vaya a saber uno porqué pasó eso.

Hoy en Palacios el único proveedor de televisión es una empresa satelital que no nos representa para nada.. Hubo algunos intentos del Multimedios San Guillermo, de una empresa de Moisés Ville que también brinda este servicio en Lehmann.

Ninguna de estas alternativas prosperó porque directivos de la Coop. de Electricidad de Tacural juraron y perjuraron hace 4 años que ya se encargarían ellos de la televisión lo que desalentó a todos los otros interesados de esta empresa- En cuanto a internet, sorpresivamente algunos de los abonados al servicio de internet que se provee por fibra óptica han decidido volver a internet de Palacios sin haber hasta el momento una explicación de nadie pero que por ser una empresa local hay mucha gente contenta de que esto suceda.





Comité de Cuenca





Se llevó a cabo la asamblea mensual luego de la lluvia donde la gente de Moisés Ville pudo venir casi sin complicaciones ya que está la ruta 69S casi pavimentada en su totalidad. Faltan solo unos cientos de metros antes de llegar a la ruta 34 que esa parte depende de estudios de la D. N. V. que están analizando alternativas de acceso a esa arteria.

Se leyó y se aprobó el acta anterior en la voz de la secretaria ejecutiva Noelia C de Cravero.

Posteriormente Daniel Manavella pasó a comentar algunas obras y proyectos que se encuentran parados ya que desde el Ministerio de infraestructura no llegan las aprobaciones correspondientes lo que atrasa el trabajo.

El responsable técnico del comité MMO Sergio Suárez y el asesor de la secretaría técnica PT Brignone Damián rindieron cuentas de las obras realizadas con la novedad de que se pueden ver las mismas a través de las imágenes de un drone lo que da una sensación de presencia en el lugar. El tesorero Marcelo Jarovsky comentó el estado de incertidumbre que genera la compra de una draga prometida por el gobierno provincial ya que esta maquinaria es cotizada en dólares.





Michlig





Felipe Michlig en diálogo con esta corresponsalía y luego de recorrer la obra de la RP 69s desde Moisés Ville hasta la RN 34 (Palacios) en donde se verificó un normal avance de obra entre otras cosas dijo: “ cada vez estamos más cerca de la concreción de este anhelo histórico de toda la región” en otra parte de la charla el Senador nos dijo del fuerte respaldo de la Provincia por estar apoyando todos los proyectos que se van presentado en el marco de este programa y que beneficia a todas las comunidades para avanzar y progresar permanentemente.