El rafaelino Pochettino jugará cedido en Talleres Deportes 25 de julio de 2018

FOTO WEB NUEVO CLUB./ Tomás Pochettino se va a Córdoba.

La negociación en Miami entre Daniel Angelici y Andrés Fassi, presidentes de Boca y Talleres, respectivamente, para abrochar el préstamo del lateral Lucas Olaza aún no está cerrada y lo único concreto es la confirmación del préstamo a la “T”, por un año y con opción, del volante ofensivo Tomás Pochettino.

La llegada del mediocampista rafaelino, que viene de jugar a préstamo en Defensa y Justicia se hizo aparte de la gestión del lateral uruguayo. Según publicó La Voz del Interior, de una fuente que no es el titular albiazul, Fassi le habría pedido al mandamás xeneize para cerrar la operación Olaza, tres puntos en los que no cedería porque Talleres necesita obtener dinero “cash” por el defensor y no sólo jugadores a cambio.

Se trata del préstamo de Gonzalo Maroni y la compra por parte de Boca de los porcentajes que le quedan a Talleres por una futura venta de Cristian Pavón y de un parte del que conserva por la transferencia de Emanuel Reynoso al club de La Ribera.