Seminario sobre Tarot en el Museo Urbano Poggi

Como cierre de la muestra "Nankurunaisa" de la artista rafaelina Luciana Dichiara, que se encuentra en exposición en el Museo Municipal de Arte Dr. Urbano Poggi, se llevará a cabo un seminario taller denominado "Bitácora del Alma. Arcanos Mayores del Tarot", a cargo de Aldo Cerino, donde se abordará el Tarot como herramienta de introspección psicológica y como lenguaje de carácter universal común a todas las culturas y a todos los seres humanos.

Será el próximo domingo 29 de julio de 15:30 a 19 en la sala I, con lo cual el Museo no abrirá sus puertas ese día para el público general.

En primer lugar se realizará un recorrido teórico por los 22 Arcanos Mayores del Tarot que se basa en el mito del héroe, y que de alguna manera relata a través del lenguaje simbólico de cada imagen, las distintas etapas en la vida del ser humano.

Luego de lo teórico, habrá una parte de taller dinámico más lúdico para experimentar y vivenciar los arcanos del tarot.

La actividad es gratuita pero requiere inscripción previa al mail: [email protected] A partir de 18 años de edad. No es necesario tener conocimientos previos.



¿Qué es el Tarot?

El Tarot es un sistematizado conjunto de imágenes que nos muestra, a través de sus Arquetipos, el recorrido del mítico Viaje del Héroe, vale decir, de nuestra propia Vida: es la manifestación gráfica occidental de un profundo Lenguaje Simbólico que se nos ofrece como un camino de autoconocimiento

Este fascinante y acertivo oráculo, puesto en acción, funciona a modo de pantalla proyectiva sobre la cual, quien lo consulta, puede verse reflejado, como frente a un espejo que le muestra lo que podemos ver de nosotros mismos y también lo que no queremos ver o lo que nos duele ver de nosotros mismos: sus potencialidades, esperanzas, miedos, estructuras, posibilidades, etc.



ALDO MARTÍN CERINO

Músico y Profesor de piano oriundo de La Cumbre. Paralelamente a la música, desde el año 1992 a la fecha, estudia y desarrolla una investigación bibliográfica y empírica en relación al Tarot en tanto Lenguaje Simbólico, su simbología y su potencial a fin de valorar y proponer el uso de las lecturas de Tarot como una posible herramienta, de talante interpretativo, a utilizar dentro de los procesos terapéuticos.

A esta actividad debe su acercamiento a la literatura y pensamiento junguiano, cuya mirada va asimilando a la investigación del Tarot. Desde el año 2008 ofrece el Seminario Taller sobre el Tarot "Bitácora del alma" en distintos espacios de la ciudad de Córdoba y del interior provincial. Desde 2002 se intensifica su labor como intérprete de Tarot, acrecentándose paulatinamente la consulta de personas que llevan adelante sus procesos terapéuticos. En el año 2011 cursa, con el Magister Maximiliano Peralta, el seminario "La psicología analítica de Carl G. Jung", en el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba. En 2016 ofrece una charla introductoria al Tarot en el marco de las actividades de verano de la Fundación Jung Córdoba. En 2018 se integra la Fundación Jung Córdoba, sumándose al Área de Lenguajes Simbólicos de la misma.



Últimos días de exposición

Hasta el viernes 27 de julio se podrán recorrer en el horario habitual del Museo, las muestras que se encuentran actualmente en exposición en las distintas salas: "Paseo Óptico" de Andrés Guerberoff, un recorrido vinculado a las tecnologías visuales en desuso y a los denominados universos pre cinematográficos; "Nankurunaisa" de Luciana Dichiara, una obra inspirada en los 22 arcanos mayores del Tarot; y "A film by vos" de Rita Chiabo, una instalación de videopoemas filmados en diferentes locaciones de la ciudad. Recordamos que las dos últimas son artistas rafaelinas seleccionadas en la edición 2017 del concurso AJA! Artistas Jóvenes Activos.

Los horarios para visitar las muestras son: martes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20.