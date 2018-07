Descontento y rechazo a la obra teatral "Dios"

Los pastores Marcelo Becla y Carlos Terranova, presidente y secretario del Consejo de Pastores de Rafaela, le enviaron ayer una carta al intendente municipal Luis Castellano sobre la polémica suscitada por la obra "Dios" (los citados estuvieron el domingo pasado con los laicos católicos en la reunión con Castellano), que a continuación se transcribe:

"En nombre de la comunidad cristiana evangélica de Rafaela y el Consejo de Pastores de la ciudad queremos expresar nuestro descontento y rechazo a la aceptación de la obra 'Dios' como parte del Festival de Teatro de Rafaela.

"Entendemos que el arte es una expresión libre, sin embargo creemos que la libertad de una persona o grupo termina cuando afecta, lastima, y menosprecia las creencias y valores de otros. Resulta de muy mal gusto semejante muestra de falta de respeto hacia la fe y culto católico.

"Es muy doloroso que en nombre de la libertad de expresión se permitan contenidos obscenos y propaganda a favor de la legalización del aborto, es por cierto una provocación y ataque a los que piensan diferente, más aún teniendo en cuenta que Rafaela ha sido declarada en el año 2015 ciudad pro vida y pro familia y hace pocas semanas en un acto que concentró a casi 4000 personas de diferentes localidades, fue declarada capital provincial pro vida.

"Consideramos que la obra avasalla nuestros derechos humanos contemplados en la constitución nacional, referidos a la libertad de culto y al respeto mutuo. La misma también es considerada una acción de burla y un acto discriminatorio hacia quienes profesan la fe cristiana, o están en favor de las dos vidas.

"Como pueblo cristiano evangélico y como pastores de la ciudad nos solidarizamos con el dolor de la Iglesia Católica y acompañamos su pedido, 'creemos necesario un desagravio público por parte de los organizadores del Festival de Teatro'.

"Lamentamos en este sentido las declaraciones hechas ante los medios de difusión locales y nacionales por el director artístico del Festival de Teatro de Rafaela, ya que no ayudan sino que agrandan la grieta, no solo justifica la presentación de la obra, sino que además afirma que 'todo lo que se dice y el nivel de intolerancia es muy fuerte'. Repudiamos estas declaraciones muy poco felices, lo que verdaderamente es muy fuerte es el nivel de agravio y de falta de respeto a la fe y los símbolos de la Iglesia Católica, lo que es muy fuerte es la grosería de algunas obras, aun infantiles, en nombre del arte y la libertad.

"El pueblo no pide censura, sencillamente que se elijan obras que estén de acuerdo a nuestra idiosincrasia, nuestros valores morales y familiares. Exigimos se las tomen las medidas que sean necesarias para que episodios como estos no se vuelvan a repetir y que el próximo Festival de Teatro solo genere alegrías, nunca más divisiones, ofensas y controversias.

"Nos preguntamos asombrados. Qué extraño que se pida explicaciones a una escuela confesional de Tucumán porque sus niños desfilaron el 20 de junio con pañuelos celestes en favor de las dos vidas, pero no podamos pedir explicaciones sobre lo que hicieron con los pañuelos verdes en Rafaela, tratándonos de intolerantes. ¿Dónde está la intolerancia? ¿quiénes son los que escrachan las iglesias? ¿quiénes pintan los negocios que están a favor de la vida? y, por otro lado, ¿quiénes marchan pacíficamente y no agreden? No hace falta aclarar porque queda claramente en evidencia, quien es quien.

"Por último un párrafo para usted Intendente, le agradecemos su predisposición al diálogo y su posición en favor de la vida, sabernos su profunda fe cristiana y que sus valores han sido afectados tanto como los nuestros, entendemos que como funcionario público ha delegado esta tarea en personas, lamentablemente algunos con su accionar han afectado su imagen pública, por todo esto le pedimos a Dios fuente de toda razón y justicia, le de sabiduría y fortaleza para tomar las decisiones políticas que esta situación amerita".