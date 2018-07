Una alternativa para el final de la obra Locales 25 de julio de 2018 Redacción Por El Intendente aprovechó la visita del Ministro de Obras Públicas para llevarlo a conocer el edificio. El funcionario planteó la posibilidad de culminar el 2 por ciento de la obra con fondos provinciales.

FOTO PRENSA MUNICIPAL MINIMOS DETALLES. Morini y Castellano en la obra del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial que se ubica en barrio 2 de Abril.

El intendente Luis Castellano aprovechó la visita ayer del ministro de Obras Públicas de la provincia, Pedro Morini, a Rafaela para llevarlo a conocer la obra del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (ex CePLA) que se ubica en barrio 2 de Abril.

Este edificio que se construyó con fondos nacionales tiene un 98 por ciento de avance pero los fondos no llegan para culminarla. “Es increíble que una obra que hace más de una año está está casi finalizada no pueda aprovecharse. No importa de dónde provengan los fondos. A la Nación le hemos reclamado una enorme cantidad de veces y las respuestas son muy débiles. Hace poco se depositaron certificados de 600 mil pesos contra un monto de casi 10 millones que es la deuda”, explicó el Intendente.

“Lo que estoy haciendo es tratar de buscar soluciones para un tema que hay que finalizar. Es un tema social, complejo, difícil y tenemos un edificio hermoso para poder trabajarlo con los chicos, el barrio, las familias y que esperamos con ansiedad”, comentó.



PREOCUPACION

“Lo que hay que hacer es terminar la obra y que los más de 150 jóvenes puedan usar ese lugar para estar contenidos, desarrollar deportes, actividades culturales, cine y capacitarse. Hay un equipo de profesionales trabajando en este marco”.

“Por eso lo llevé al Ministro, por eso se lo conté al Gobernador cuando estuvo el 9 de julio en Rafaela. En esto tenemos que estar todos juntos: el gobierno nacional que ha puesto el 98 por ciento de la obra, el gobierno provincial que necesitamos que nos acompañe, y el municipio que otorgó el terreno y sustenta los sueldos de profesionales y agentes comunitarios que allí trabajan”.

Asimismo, aclaró que el proyecto comunitario ya está en marcha: “No es una obra que no sabe lo que va a contener. El proyecto comunitario está en marcha desde hace tres años, al menos. Debemos poner el foco en el tema social, trabajar en la prevención de la droga y de las adicciones. Esta es una herramienta fundamental que no debe estar atravesada por la banderas políticas porque son los jóvenes de Rafaela los que lo necesitan”.

Al ser consultado por la prensa sobre el tema, Morini afirmó: “Estamos interviniendo en algunas de estas cuestiones. Lo estamos haciendo en Casilda donde hay un CIC que no se terminó. Son obras que tenemos que retomarlas. Si no se terminó en algún momento, no podemos darnos el lujos de tener hoy obras sin terminar”.

En consecuencia, planteó como posibilidad: “Se intercambiará con la Nación para poder terminar estas obras. Lo que no queremos es que una Municipalidad padezca una obra que no se termine”.