Huracán ante Victoriano Arenas

Huracán, dirigido por el rafaelino Gustavo Alfaro, tratará de repetir el título obtenido en el 2014 cuando este miércoles comience su participación en la Copa Argentina frente a Victoriano Arenas, que milita en la Primera C, en un partido correspondiente a los 32avos de final del certamen. El partido se disputará en el estadio "Alfredo Beranger", de Temperley, a la 21.10, con el arbitraje de Julio Barraza y televisación de TyC Sports. Huracán fue el ganador de la edición 2013/2014, cuando superó en la final a Rosario Central y logró así dejar una sequía de títulos de más de 40 años. Este será el primer partido oficial del semestre para el equipo de Parque Patricios, que terminó en gran forma la primera mitad del año, con la clasificación a la Copa Libertadores.

El conjunto dirigido por Lechuga Alfaro llega con la ventaja deportiva, sobre todo porque milita en Primera División y el equipo de Valentín Alsina lo hace en la Primera D. El Globo ha perdido a Ignacio Pusetto, volante surgido en Atlético de Rafaela, uno de sus mejores valores de la temporada anterior, y aún Alfaro está reordenando las fichas de su equipo de cara a lo que será el resto del 2018. Pero el "globo" tampoco tiene ya en sus filas a Romero Gamarra y a Nervo, por lo que si bien se hizo de un capital de dinero, debe Alfaro rearmar el equipo. No obstante, Huracán logró los servicios de Lucas Gamba y Juan Fernando Garro, además de Iván Rossi, que seguramente podrá estar en el once titular. Por su lado, Victoriano Arenas afrontará este compromiso con la ilusión de jugar contra un equipo de Primera División y preparando su participación en el torneo de la C.