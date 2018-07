Omar Díaz ya tiene rival

El viernes 3 y sábado 4 de agosto se llevarán a cabo las semifinales y las finales del Campeonato Santafesino de Box Amateur en el gimnasio Elías David de Argentino Quilmes. Estarán presentes boxeadores de Rosario, Venado Tuerto, Santa Fe, Reconquista, San Guillermo y Rafaela. En cuanto a los púgiles locales, participarán Fabricio Spósito, José Alcoba, Jorge Herrera, Maximiliano y Matías Ayana y Pedro Suárez. Y además, se producirá la tercera presentación profesional del rafaelino Omar Díaz, del Gimnasio MosquiBox de nuestra ciudad, en la categoría supermediano, donde se mantiene invicto con 2 victorias, la última el mes pasado en el 17 de Junio. En las últimas horas se dio a conocer el rival del púgil de nuestra ciudad, quien será Alvaro Arambire, un pampeano de 27 años que tiene 3 derrotas en 3 presentaciones en el plano rentado -2 por KO y no pelea desde junio del año pasado-. Cabe consignar que el evento es organizado de manera conjunta entre la Municipalidad de Rafaela y la Asociación Santafesina de Box.



¿VUELVE MARAVILLA?

El excampeón del mundo Sergio "Maravilla" Martínez, que hace unos días solicitó nuevamente su licencia ante la Federación Argentina de Boxeo, evalúa regresar a la actividad. Si bien la noticia había sido desmentida hace unos días por su agente, el propio Sampson Lewkowicz ahora reconoció que está "esperando la decisión" de "Maravilla", quien ya tiene 43 años. "Sergio pidió la licencia porque va a hacer una película. Y cómo va a combatir sin cabezal, está entrenando cada vez más fuerte. Mentalmente y de la rodilla está perfecto. El fin de esta historia es que saca la licencia y luego va a tomar una decisión", dijo el uruguayo en declaraciones formuladas al programa "Ring Side en el aire", que se emite por Radio La Red. Lewkowicz negó que el posible regreso se deba a las necesidades económicas del propio "Maravilla". "Hasta mi propio hijo me preguntó si Sergio andaba mal de dinero. De ninguna manera, sólo que los guerreros no se entregan. Él no estaba bien con (Miguel) Coto, hasta podría haber muerto esa noche, pero no se entregó. El monstruo que tiene cada boxeador adentro les dice que no pueden irse con la última pelea perdida", indicó. Martínez perdió su última pelea precisamente ante el boricua el 7 de junio de 2014 y resignó el cetro de los medianos del Consejo Mundial de Boxeo. "Maravilla" tuvo una foja de 51-2-3 con 28 victorias antes del límite y, además de haber reinado en los medianos, ostentó el cetro superwelter del CMB. El 14 de junio, a sus 40, anunció oficialmente el retiro luego de haber padecido varios lesiones que le habían hecho mermar su nivel, en especial una en la rodilla.