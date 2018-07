Piden cancelar serie que se burla de los obesos

LOS ANGELES, 25 (AFP-NA). - Una nueva serie de Netflix, "Insatiable", fue acusada de burlarse de las personas con sobrepeso y una petición para que se cancele su lanzamiento llevaba recogidas este martes más de 120.000 firmas.

La serie, cuyo estreno está previsto para el 10 de agosto y que protagonizan Alyssa Milano y Debby Ryan, presenta a una adolescente obesa que es objeto de burlas de sus compañeros de clase. Tras lograr la delgadez, solo sueña con una cosa: vengarse.

La petición afirma que la serie alienta a las mujeres jóvenes a "juzgar su valor a partir de sus cuerpos" y "perpetuar no solo la toxicidad de la cultura de las dietas sino también la cosificación del cuerpo femenino".

"Todavía estamos a tiempo de hacer que se cancele esta serie que juega con las inseguridades de las chicas que piensan que para ser feliz y valiosa tienen que perder peso".

Debby Ryan defendió la serie en su cuenta de Instagram. "Como alguien a quien importa profundamente la forma en que los cuerpos, especialmente los de las mujeres, son objeto de burlas o escrutinio, me entusiasmaba trabajar en Insatiable porque es una serie que enfrenta estos problemas a través de la sátira", escribió la actriz, quien recuerda "12 años de lucha con la imagen de mi cuerpo, que me llevó a lugares terribles donde nunca quiero volver".

La intención de la serie, opinó, es "señalar a los que hostigan y decir esto no está bien".

Su personaje "sufre una transformación física, pero eso no la hace feliz. No hacemos esto para hacer sentir vergüenza por el sobrepeso. Queremos mostrar los dañinos e inadecuados sistemas que equiparan la delgadez con el valor", continúa, instando a ver la producción antes de juzgarla.

Los portavoces de Netflix no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de AFP.

El gigante del streaming fue objeto de polémica hace unos meses por otra de sus series, "13 Reasons Why" (13 razones por las que), acusada de fomentar los suicidios en adolescentes.