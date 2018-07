Macri cuestionó otra vez las retenciones al campo

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El presidente Mauricio Macri recorrió ayer la Exposición Rural de Palermo y volvió a calificar de "impuesto no inteligente" a las retenciones. En una desordenada rueda de prensa mientras recorría unos pocos stands, Macri enfatizó: "Ya he dicho con claridad que las retenciones son un impuesto que no favorece lo más importante que tenemos que hacer los argentinos, que es exportar cada día más, porque eso genera trabajo".

También señaló que "el campo ha liderado la tarea de exportar, lo tiene que seguir acompañando el resto de las industrias, la minería sustentable, el petróleo, el gas, los servicios con valor agregado. Es decir todas las cosas que podamos hacer los argentinos y que las tenemos que exportar al mundo".

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, quien lo acompañó en la recorrida junto al ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, ratificó la importancia de que otros "sectores acompañen con la exportación y generación de divisas".

El titular de la SRA señaló: "Pedimos a los otros sectores que también hagan un esfuerzo exportador para que efectivamente todos contribuyamos con esto de revertir el déficit de la balanza comercial".

Macri, por su parte, dijo estar "contento de acompañar esta nueva exposición de la Rural, que como todos los años convoca a los argentinos interesados en el campo y a los que les viene bien venir a ver cómo progresa, y disfrutar de esta actividad tan importante para la Argentina".

Macri había pasado sin detenerse por la cabaña de la raza Angus, mientras los cabañeros se quedaron con las ganas de conversar con el Presidente, que se alejó en medio de fuertes medidas de seguridad.

La recorrida fue por momentos caótica, ya que Macri fue rodeado por más de un centenar de personas que estaban en la muestra, las cuales en determinado momento comenzaron a aplaudir y a corear "Sí, se puede...", el lema de campaña de Cambiemos, por lo que la seguridad comenzó a verse superada.

Macri decidió finalmente concurrir este martes a la exposición, ya que no podrá participar en la inauguración oficial prevista para la sábado próximo, por estar de viaje por Sudáfrica, por lo que en el acto lo reemplazará la vicepresidenta Gabriela Michetti.