Rubinstein defendió la legalización del aborto

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, brindó ayer ante el Senado una serie de datos para respaldar la conveniencia de legalizar el aborto, lo que generó críticas de los senadores que se oponen al proyecto, incluidos algunos oficialistas.

Durante su exposición, el ministro indicó que "el costo por aborto" en la actualidad (que incluye la atención de las consecuencias de abortos mal practicados) es de 11.500 pesos, mientras que "la proyección para la legalización es de 1.914 pesos" a causa de la "reducción dramática de las complicaciones".

En la misma línea, sostuvo que el costo anual estimado para el sistema de salud es de 4.078,30 millones de pesos y con la legalización se reduciría a 678,60 millones, lo que implica un ahorro para el Estado de 3.400 millones de pesos.

Según Rubinstein, "en caso de que la ley fuera sancionada, el aborto sería en el 90 por ciento de los casos farmacológico", con misoprostol y mifepristona, esta última aún no permitida en la Argentina.

Sobre esto, Rubinstein indicó que "el misoprostol hoy se consigue en mercados secundarios, por ejemplo en Mercado Libre, por entre 3.000 y 5.000 pesos" y que, si se aprobara la ley, "el costo sería 30 veces menor" con producción estatal.

Luego de aclarar que solo hay cifras estimadas, debido a que la clandestinidad de la práctica no permite contar con estadísticas precisas, Rubinstein señaló que en los últimos cuatro años hubo "47.076 abortos de los cuales el 70% es aborto en condiciones inseguras".

El titular de la cartera de Salud subrayó que "en los países que tienen aborto legal ha habido una disminución del número de abortos cada mil mujeres, lo que no se ha producido en los países que tienen marcos legales más restrictivos".

"El aborto es un problema de salud pública porque produce muertes evitables y sobre todo en mujeres con alta vulnerabilidad social. Los países restrictivos no reducen la muerte por abortos y aumentan el aborto clandestino e implican mayores costos para el sistema de salud", remarcó.

Sobre el final de su exposición, Rubinstein se refirió al intento de los senadores Cristina Fiore (Salta-PARES) y Guillermo Snopek (Jujuy-Justicialista) de impedir su exposición debido a una supuesta relación del ministro con Planned Parenthood Foundation, una ONG dedicada a la planificación parental.

"He tenido algunas difamaciones. Yo vengo de la investigación, soy investigador del CONICET, dirigí la Facultad de Medicina de la UBA. No conozco la Planned Parenthood Foundation, no tengo nada que ver", expresó el ministro.



LA POLEMICA

Fiore fue la primera en cuestionar a Rubinstein e intentó ponerlo en contradicción con el presidente Mauricio Macri, al afirmar que el jefe de Estado "en distintas oportunidades se ha expresado en contra del aborto".

"El Presidente dice una cosa y usted dice otra. ¿En qué carácter nos está hablando? ¿Desde dónde habla usted? ¿Cuál es la postura del Gobierno en este tema?", preguntó Fiore y agregó: "De todas las muertes que hay, ¿por qué priorizar la causa número 70?".

Rubinstein subrayó que el debate "surgió como un gran debate social" y agregó: "Yo no quiero expresar mi posición personal, quise presentar los datos. El problema existe. ¿Es el primero? No, pero es un problema. La legalización, presenta resultados inmediatos".

Snopek, a su turno, reforzó la pregunta de Fiore que el ministro había esquivado y sostuvo que le quedaba "claro" que hablaba "en nombre del Gobierno", a lo que Rubinstein replicó: "Hablo como ministro".

Luego, la oficialista Silvia Elías de Pérez (Tucumán), una de las más activas opositoras a la legalización, cuestionó la información dada por el ministro, al señalar que "no en todos los países se reducen los abortos con la legalización" y puso como ejemplo a Gran Bretaña.

Las críticas a Rubinstein llevaron a que el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, que trabaja para la sanción de la ley, lo defendiera y afirmara que "sus respuestas han sido precisas, contundentes y con base científica", al tiempo que subrayó que "ha desmitificado el tema del costo".

El oficialista Esteban Bullrich, también en contra del proyecto, le cuestionó al ministro que está "eligiendo el camino más fácil, que es el aborto" en lugar de "trabajar para prevenir los embarazos no deseados". Además, lanzó una chicana contra Pichetto por haber defendido al ministro: "Se ha hecho macrista. Es bueno porque ahora se viene el Presupuesto y lo necesitamos de este lado".

El justicialista catamarqueño Dalmacio Mera, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, lanzó: "Usted como ministro de Salud se olvidó de nombrar el embrión, el feto, el niño por nacer. La verdad, pensé que estaba escuchando al ministro de Economía, no al ministro de Salud".